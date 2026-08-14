UPDATE: Potrivit IPJ Sibiu, circulația rutieră a fost reluată pe ambele sensuri de deplasare, însă se desfășoară îngreunat.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române informează că, pe DN7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, la kilometrul 250, în zona localității Boița, județul Sibiu, mai multe pietre au căzut de pe versanți pe partea carosabilă.
În urma incidentului, o mașină a fost avariată, însă nu au fost înregistrate persoane rănite. Coloanele de mașini se întind pe aproximativ 5 kilometri, inclusiv pe autostrada Sibiu – Boița.
Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri pentru îndepărtarea pietrelor și curățarea carosabilului. Potrivit estimărilor, traficul ar urma să fie reluat în condiții normale după ora 12:00.
Ultima oră
- Scandal între vecini în Cartierul Arhitecților din cauza unor copii gălăgioși: „Se urcă pe mașini, țipă și înjură” / video acum o oră
- Mănâncă această ciupercă și ajung să vadă „oameni mici”: sute de cazuri apar anual în China acum o oră
- Evidența Persoanelor Sibiu, închisă de Sfânta Maria: excepție, doar la ghișeul pentru înregistrarea deceselor acum 2 ore
- Pensii mai mari pentru românii care au muncit înainte de 2001: cine primește bani în plus acum 2 ore
- CJ Sibiu majorează sprijinul pentru naveta elevilor: proiectul intră la vot acum 3 ore