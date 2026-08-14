UPDATE: Potrivit IPJ Sibiu, circulația rutieră a fost reluată pe ambele sensuri de deplasare, însă se desfășoară îngreunat.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române informează că, pe DN7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, la kilometrul 250, în zona localității Boița, județul Sibiu, mai multe pietre au căzut de pe versanți pe partea carosabilă.

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În urma incidentului, o mașină a fost avariată, însă nu au fost înregistrate persoane rănite. Coloanele de mașini se întind pe aproximativ 5 kilometri, inclusiv pe autostrada Sibiu – Boița.

Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri pentru îndepărtarea pietrelor și curățarea carosabilului. Potrivit estimărilor, traficul ar urma să fie reluat în condiții normale după ora 12:00.