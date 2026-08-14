Transport gratuit pentru elevii din Sadu care învață în Sibiu: cum obțin abonamentul Tursib

Pe scurt: Cardul de călătorie gratuit nu se reînnoiește automat, iar cei care întârzie cererea riscă bilete cu suprataxă de 100 de lei sau amenzi de până la 500 de lei dacă nu validează abonamentul la fiecare urcare în autobuz.

Primăria Comunei Sadu informează părinții și elevii că, începând cu 17 august 2026, pot fi depuse solicitările pentru abonamentele gratuite de transport public Tursib, aferente anului școlar 2026–2027.

Potrivit Primăriei Sadu, elevii care au domiciliul într-o comună sau un oraș unde Tursib operează trasee și frecventează o unitate de învățământ de pe raza Municipiului Sibiu beneficiază de abonament elev 1 sau 2 tranziții, în funcție de traseu. Pentru elevii din Sadu care merg la școală în Sibiu, exemplul dat este abonament elev 2 tranziții.

De la ce vârstă este necesar abonamentul și ce acte trebuie depuse

Conform anunțului, elevii au nevoie de abonament de transport începând cu vârsta de 6 ani, iar până la această vârstă copiii nu au nevoie de titlu de călătorie. Pentru elevii sub 14 ani, documentul necesar este adeverința sau carnetul de elev vizat. Instituția atrage atenția că, pentru a beneficia în continuare de gratuitate la transportul public în anul școlar 2026–2027, este necesară reîncărcarea abonamentului, chiar dacă elevul a avut deja unul în anul școlar precedent.

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Cererile pot fi depuse în două moduri: online, prin portalul Tursib, variantă recomandată pentru evitarea aglomerației, sau fizic, la agențiile Tursib, unde se completează cererea și se prezintă documentele necesare, caz în care cardul poate fi emis pe loc. Distribuirea la unitatea de învățământ este disponibilă doar în Municipiul Sibiu.

Validarea cardului, obligatorie la fiecare urcare în autobuz

E-mailul de confirmare primit după transmiterea solicitării poate fi folosit ca document de călătorie și este valabil 15 zile de la data primirii. Dacă traseul presupune folosirea a două sau mai multe autobuze, abonamentul trebuie validat în fiecare mijloc de transport, iar Primăria Sadu subliniază că, deși abonamentul elev este gratuit, cardul trebuie validat la fiecare urcare.

Nevalidarea cardului de călătorie poate atrage două tipuri de consecințe, potrivit anunțului: pe loc, controlorii pot elibera un bilet special cu suprataxă în valoare de 100 de lei, iar dacă suprataxa nu este achitată, se poate întocmi proces-verbal de constatare a contravenției, cu amendă între 100 și 500 de lei.

Informațiile și pașii pentru încărcarea sau emiterea cardului online sunt disponibile pe www.tursib.ro