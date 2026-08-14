Pe scurt: Vestul și centrul țării rămân cele mai afectate de temperaturile ridicate, în timp ce ploile lipsesc mai ales la munte, arată noua prognoză ANM.

Temperaturile vor fi mai ridicate decât valorile normale specifice perioadei din calendar în cea mai mare parte a țării până la jumătatea lunii septembrie, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 17 august – 14 septembrie, transmite HotNews.ro.

Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în vestul și centrul țării, unde abaterile de la normalul climatologic vor fi mai pronunțate. Excepție face sud-estul țării, unde temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă a anului.

În privința precipitațiilor, ANM anunță un regim pluviometric deficitar la nivelul întregii țări pentru prima parte a intervalului analizat, deficitul fiind mai accentuat în zonele montane.

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Pe parcursul săptămânilor următoare, tendința de temperaturi peste normal se va menține, în special în regiunile vestice și centrale, în timp ce cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de valorile normale, cu posibile creșteri ușoare în zonele montane și în vestul țării.

Meteorologii precizează că temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, nordice și centrale, în timp ce în restul țării valorile vor fi apropiate de normalul perioadei. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în toate regiunile în această etapă a prognozei.

Pentru ultima parte a intervalului analizat, ANM estimează că mediile termice se vor situa ușor peste valorile specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, cu abateri mai pronunțate în regiunile intracarpatice. Precipitațiile vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile, potrivit prognozei pe patru săptămâni.