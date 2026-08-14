Pe scurt: Un șofer a fost prins circulând cu 201 km/h pe A1, iar altul cu 190 km/h, în aceeași dimineață. Polițiștii au verificat 148 de mașini și au reținut 12 permise de conducere.

Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea-Deva au desfășurat, joi, 13 august 2026, o acțiune pentru creșterea disciplinei rutiere și prevenirea accidentelor pe autostradă, axată pe combaterea vitezei excesive, verificarea stării tehnice a autovehiculelor și respectarea normelor de circulație, potrivit Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea-Deva.

În cadrul acțiunii au fost verificate 148 de autovehicule, iar polițiștii au aplicat 100 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 52.679 de lei. Cele mai multe abateri, 50 la număr, au vizat depășirea regimului legal de viteză. Alte 30 de sancțiuni au fost aplicate pentru diverse abateri la regimul rutier, 11 pentru defecțiuni tehnice ale autovehiculelor, 5 pentru neportul centurii de siguranță, câte una pentru ITP expirat, conducere agresivă și utilizarea necorespunzătoare a luminilor speciale.

Polițiștii au reținut 12 permise de conducere, dintre care 10 pentru depășirea vitezei legale, unul pentru conducere agresivă și unul pentru utilizarea necorespunzătoare a luminilor speciale. Au fost reținute și 12 certificate de înmatriculare. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul reprezentanților Registrului Auto Român din Sibiu și Alba.

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Trei șoferi, depistați cu viteze de peste 160 km/h pe A1

La ora 10:00, la km 266 pe Autostrada A1, un autoturism a fost depistat circulând cu 190 km/h, într-o zonă cu limită de 130 km/h. Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă de 1.946,25 lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru 90 de zile, cu eliberarea unei dovezi cu drept de circulație.

Zece minute mai târziu, la aceeași distanță kilometrică, un alt șofer prins cu viteză excesivă circula cu 201 km/h. Acesta a primit o amendă de 1.946,25 lei, iar permisul i-a fost reținut pentru 120 de zile, de această dată fără drept de circulație.

La ora 10:20, la km 325 pe A1, un al treilea autoturism a fost depistat circulând cu 168 km/h, tot într-o zonă cu limită de 130 km/h. Conducătorul a adoptat și un comportament agresiv, folosind repetat semnalele luminoase pentru a determina, nejustificat, vehiculul din față să elibereze banda de circulație. Șoferul a fost sancționat cu 1.081,25 lei, iar permisul i-a fost reținut pentru 30 de zile.

Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea-Deva au anunțat că vor continua acțiunile de siguranță rutieră pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente pe autostradă.

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