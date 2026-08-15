UPDATE 3, ora 10:11: Potrivit IPJ Sibiu, din primele cercetări a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe A1, la km 272, un bărbat în vârstă de 42 de ani, cetățean străin, a intrat în coliziune cu remorca ansamblului TIR condus în fața sa de un bărbat în vârstă de 31 de ani, din județul Dâmbovița.

UPDATE 2, ora 10:05: starea victimelor

În urma evaluării medicale 4 persoane au fost transportate la spital:

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o femeie cu multiple traumatisme;

un bărbat care a suferit un traumatism cranian și traumatism toracic;

un minor în vârstă de 6 ani, cu traumatism cranian

un minor în vârstă de 2 ani, fără marcă traumatică vizibilă, cu atac de panică.

UPDATE, ora 10:00 Potrivit SAJ Sibiu, în urma accidentului, echipajul SAJ a transportat la CPU Luther un minor în vârstă de 2 ani, el suferind un atac de panică. Celelalte trei persoane implicate în accident au fost evaluate și transportate la spital de către echipajele ISU Sibiu.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Un accident rutier s-a produs sâmbătă dimineață, în jurul orei 07:00, pe autostrada A1, la km 272, pe sensul de mers Sebeș-Sibiu.

La fața locului au intervenit trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SAJ.

„După sosirea forțelor la locul accidentului s-a constatat că o persoană (femeie) a avut nevoie de intervenția echipajului de descarcerare, aceasta a fost extrasă din mașină conștientă și cooperantă. În urma evaluării medicale 4 persoane au fost transportate la spital: o femeie cu multiple traumatisme; un bărbat cu traumatism cranian și traumatism toracic; un minor în vârstă de 6 ani cu traumatism cranian; un minor în vârstă de 2 ani fără marcă traumatică vizibilă, cu atac de panică”, a transmis ISU Sibiu.

Un alt bărbat implicat în accident, șoferul autocamionului, a refuzat transportul la spital.