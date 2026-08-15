UPDATE, ora 13:47: Potrivit IPJ Sibiu, din primele cercetări a reieșit că femeia în vârsyă de 86 de ani, care conducea triciclul electric, a oprit pe strada Unirii, iar la punerea în mișcare nu ar fi acordat prioritate de trecere, intrând în coliziune cu un autoturism care era condus dinspre strada Unirii, spre strada 1 Decembrie. Mașina era condusă de un tânăr în vârstă de 19 ani, din Cisnădie.

Traficul rutier în zonă este îngreunat.

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Un accident rutier a avut loc sâmbătă, 15 august, pe strada Unirii din Cisnădie, acolo unde un autoturism a acroșat un triciclu electric.

La fața locului au intervenit două echipaje SAJ Sibiu, unul cu medic și unul de tip B.

„SAJ SIBIU a intervenit cu două echipaje, unul cu medic și unul de tip B, în Cisnădie pe strada Unirii, unde un autoturism a acroșat un triciclu electric. Echipajele SAJ sosite la fața locului au asistat medical două persoane, femei, în vârstă de 86 respectiv 84 de ani (conducător și pasager scuter)”, a transmis SAJ Sibiu.

Femeia de 86 de ani, conducătoarea triciclului electric, a suferit un traumatism cranian și un traumatism de șold, fiind transportată la UPU Sibiu. Cea de-a doua femeie, în vârstă de 84 de ani, pasageră, a refuzat transportul la spital.