Într-un meci de verificare, ACS Mediaș a cedat sâmbătă pe ”8 Mai”, 1-2 cu Viitorul Cluj.
Atacantul venit în acestă vară de la Păușești-Otăsău, Andrei Streinu a deschis scorul pentru medieșeni în minutul 4, cu un șut plasat.
Clujenii au egalat în minutul 66, în ciuda opoziției bune a portarului de la Mediaș.
Golul victoriei pentru Viitorul Cluj a venit în minutul 85, după o acțiune frumoasă.
Astfel, Viitorul Cluj s-a impus la Mediaș cu 2-1, când mai sunt două săptămâni până la startul Ligii 3, semn că antrenorul Cosmin Vâtcă mai are destule lucruri de pus la punct.
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