CSC 1599 Șelimbăr a pierdut sâmbătă la Clinceni, 1-3 cu Metaloglobus și rămâne fără victorie după trei etape din Liga 3.

Metaoglobus a început bine la Clinceni și a deschis scorul din minutul 2, prin Ime Ndon. Din minutul 41, ”călăreții roșii” au rămas în inferioritate, după ce Mihart a fost eliminat.

Gazdele s-au despris în minutul 54, când Purece a punctat pentru 2-0 cu o execuție spectaculosă, din foarfecă laterală.

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Intrat în repriza a doua pe teren, R. Cristea a marcat pentru Șelimbăr în minutul 88 și a reaprins speranțele într-un rezultat pozitiv.

În prelungiri, după o cursă solitară, N. Constantinescu stabilește scorul final, 3-1 pentru Metaloglobus.

După trei etape, CSC 1599 Șelimbăr are doar un punct, cel reușit pe teren propriu, cu Poli Timișoara.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Kielhorn, Wiktorski, Natea, Mihart – Luca, Boboc – Monea, Benzar, Petrescu – Bucuroiu.