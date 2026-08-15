CSC 1599 Șelimbăr a pierdut sâmbătă la Clinceni, 1-3 cu Metaloglobus și rămâne fără victorie după trei etape din Liga 3.
Metaoglobus a început bine la Clinceni și a deschis scorul din minutul 2, prin Ime Ndon. Din minutul 41, ”călăreții roșii” au rămas în inferioritate, după ce Mihart a fost eliminat.
Gazdele s-au despris în minutul 54, când Purece a punctat pentru 2-0 cu o execuție spectaculosă, din foarfecă laterală.
Intrat în repriza a doua pe teren, R. Cristea a marcat pentru Șelimbăr în minutul 88 și a reaprins speranțele într-un rezultat pozitiv.
În prelungiri, după o cursă solitară, N. Constantinescu stabilește scorul final, 3-1 pentru Metaloglobus.
După trei etape, CSC 1599 Șelimbăr are doar un punct, cel reușit pe teren propriu, cu Poli Timișoara.
CSC Șelimbăr: Măluțan – Kielhorn, Wiktorski, Natea, Mihart – Luca, Boboc – Monea, Benzar, Petrescu – Bucuroiu.
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