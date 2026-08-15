Pe scurt: Maria, Marian, Marius sau Mărioara – vezi câți români poartă aceste nume și de ce statisticile oficiale includ o listă surprinzătoare de prenume, inclusiv unul controversat din punct de vedere etimologic.

Sfânta Maria Mare este sărbătorită sâmbătă, 15 august 2026, când creștinii ortodocși prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului.

Este una dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria și, în același timp, una dintre cele mai mari zile onomastice din România, potrivit Mediafax.

Sărbătoarea este cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mare sau Uspenia, iar Basilica.ro o prezintă drept cea mai importantă dintre sărbătorile închinate Maicii Domnului.

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Datele publice privind numele derivate din Maria arată că peste 2,6 milioane de români poartă astfel de prenume onomastice, statisticile din ultimii ani indicând aproape două milioane de femei și peste 650.000 de bărbați. Maria rămâne, de departe, cel mai răspândit dintre aceste prenume, iar în cazul bărbaților Marian este cel mai întâlnit.

Lista completă a prenumelor feminine sărbătorite pe 15 august

Potrivit datelor oficiale ale Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP), pe 15 august sunt sărbătorite femeile care poartă următoarele prenume: Maria – 1.491.115 persoane, Mariana – 261.828, Marinela – 50.516, Mărioara – 49.636, Marina – 29.738, Mioara – 29.102, Marilena – 24.200, Maricica – 21.263, Mara – 19.641, Mia – 4.565, Măriuța – 2.944, Marița – 2.879, Măriuca – 1.951, Marinica – 1.610, Mari – 1.465, Mary – 1.458, Marusia – 811 și Mery – 174. Persoanele care au prenume compuse, precum Ana-Maria, își pot sărbători, de asemenea, onomastica.

Prenumele masculine incluse în statistica oficială și discuția despre Marius

DGEP include în statistica oficială pentru Adormirea Maicii Domnului cinci prenume masculine: Marian – 314.773 persoane, Marius – 258.168, Marin – 68.128, Marinică – 2.994 și Marinache – 79. În cazul prenumelui Marius există de mult timp o discuție privind asocierea sa cu sărbătoarea Sfintei Maria, inclusiv din cauza originii etimologice diferite invocate de lingviști și de unele surse religioase.

Numele a fost totuși inclus în această listă deoarece Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor îl menționează explicit în statistica oficială publicată pentru Adormirea Maicii Domnului din 15 august 2026.

În fiecare an reapare și întrebarea dacă este potrivit să spunem „La mulți ani” pe 15 august, având în vedere că sărbătoarea marchează Adormirea Maicii Domnului. Confuzia provine din existența a două mari sărbători dedicate Fecioarei Maria: Adormirea Maicii Domnului, pe 15 august, și Nașterea Maicii Domnului, pe 8 septembrie, cunoscută popular drept Sfânta Maria Mică.

În tradiția populară există persoane care preferă să nu facă urări pe 15 august și să aștepte până la 8 septembrie, însă nu există o regulă bisericească generală care să interzică urările de „La mulți ani” în această zi.

Adormirea Maicii Domnului amintește de sfârșitul vieții pământești a Fecioarei Maria. În tradiția Bisericii, sărbătoarea nu este privită doar prin prisma morții, ci prin perspectiva trecerii la viața veșnică, iar Basilica explică faptul că tradiția bisericească vorbește despre ridicarea Maicii Domnului la cer după Adormire.

Sărbătoarea este precedată de Postul Adormirii Maicii Domnului, care, potrivit calendarului Patriarhiei Române pentru 2026, s-a încheiat vineri, 14 august 2026.

Adormirea Maicii Domnului este inclusă în Codul muncii între sărbătorile legale în care, ca regulă, nu se lucrează. În 2026, însă, 15 august cade într-o zi de sâmbătă, astfel că pentru angajații care lucrează de luni până vineri nu apare o zi liberă suplimentară în timpul săptămânii.

Sfânta Maria este legată în România și de tradiția marinarilor. Pe 15 august este celebrată anual Ziua Marinei Române și a Forțelor Navale. În 2026, Forțele Navale au programat manifestări în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, iar la Constanța este organizat inclusiv un amplu exercițiu naval. Ziua Marinei are o tradiție de peste un secol, anul 2026 marcând 124 de ani de la prima sărbătorire.