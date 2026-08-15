Un accident rutier s-a produs pe DN 7 – Valea Oltului, în comuna Racovița, satul Balota, județul Vâlcea. Polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea au intervenit la fața locului pentru efectuarea cercetărilor.
Din primele verificări, un autoturism ar fi acroșat o bicicletă pe care se aflau doi minori, o fată și un băiat, ambii în vârstă de 12 ani. Cei doi copii au fost răniți, însă erau conștienți în momentul în care echipajele de intervenție au ajuns la fața locului.
Conducătorul autoturismului deține permis de conducere valabil, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat că acesta nu consumase alcool.
În urma accidentului, sensul de mers Vâlcea – Sibiu a fost blocat temporar.
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