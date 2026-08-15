Salvamont Sibiu a intervenit, sâmbătă, în zona Râu Sadului – Căsuța MGS, din Munții Cindrel, pentru acordarea primului ajutor unei femei în vârstă de 52 de ani, care a suferit o luxație la glezna stângă.

La intervenție au participat echipa de prim răspuns din Păltiniș și o echipă suplimentară de salvatori montani din Sibiu.

Ajunși la fața locului, salvamontiștii i-au acordat victimei primul ajutor și au transportat-o până la echipajul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), care a preluat-o pentru continuarea îngrijirilor medicale.

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Salvamont Sibiu le recomandă turiștilor să manifeste prudență pe traseele montane și să solicite sprijin, în cazul în care au nevoie, apelând numărul de urgență 112.

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▶ Vezi pagina acestui video: Femeie rănită în Munții Cindrel: salvamontiștii sibieni au intervenit de urgență / video foto — VIDEO