Salvamont Sibiu a intervenit, sâmbătă, în zona Râu Sadului – Căsuța MGS, din Munții Cindrel, pentru acordarea primului ajutor unei femei în vârstă de 52 de ani, care a suferit o luxație la glezna stângă.

La intervenție au participat echipa de prim răspuns din Păltiniș și o echipă suplimentară de salvatori montani din Sibiu.

Ajunși la fața locului, salvamontiștii i-au acordat victimei primul ajutor și au transportat-o până la echipajul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), care a preluat-o pentru continuarea îngrijirilor medicale.

Salvamont Sibiu le recomandă turiștilor să manifeste prudență pe traseele montane și să solicite sprijin, în cazul în care au nevoie, apelând numărul de urgență 112.

video
play-rounded-fill

▶ Vezi pagina acestui video: Femeie rănită în Munții Cindrel: salvamontiștii sibieni au intervenit de urgență / video foto — VIDEO

Femeie rănită în Munții Cindrel: salvamontiștii sibieni au intervenit de urgență / video foto
Femeie rănită în Munții Cindrel: salvamontiștii sibieni au intervenit de urgență / video foto

Ultima oră