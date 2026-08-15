Pe scurt: O insulă din Dunăre nu mai e insulă. Nisipul a înghițit canalul care o separa de Serbia, iar poliția a fost deja chemată să oprească o mașină care s-a plimbat pur și simplu pe teritoriul croat.

Nivelul record de scăzut al Dunării a provocat un fenomen neobișnuit în apropiere de orașul croat Vukovar: celebra insulă Vukovar nu mai este, practic, o insulă.

Din cauza depunerilor masive de nisip, aceasta s-a unit fizic cu malul și teritoriul Republicii Serbia, potrivit Libertatea. Locul rămâne accesibil cu barca, dar de curând se poate ajunge acolo și pe uscat, mergând direct pe noile bancuri de nisip.

Granița dintre Croația și Serbia nu se schimbă, dar acum se ajunge pe jos la insulă

Canalul aflat de cealaltă parte a insulei Vukovar reprezintă în mod normal granița naturală dintre Croația și Serbia, separând insula de teritoriul continental sârbesc. Nivelul apei a scăzut însă atât de mult, încât insula s-a unit complet cu malul opus în anumite zone, scrie site-ul Dnevnik.hr.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Asta nu înseamnă că teritoriul aparține acum Serbiei — insula rămâne teritoriu croat — dar la ea se poate ajunge fără să intri deloc în apă, direct peste nisip. În partea de vest a insulei, situația este și mai evidentă: canalul a dispărut complet, iar întreaga zonă s-a transformat într-un banc de nisip continuu.

Primarul orașului Vukovar, Marijan Pavliček, avertizase încă din februarie asupra acestui risc.

„Vom ajunge în situația ca, peste câțiva ani, această insulă, perla Dunării și a orașului Vukovar, să fie unită fizic cu Republica Serbia. Ne așteptăm ca cei care se ocupă de acest lucru, respectiv Hrvatske vode, să reacționeze în mod corespunzător”, declara atunci Pavliček.

Deși linia de frontieră nu se va schimba oficial, pot apărea numeroase probleme practice: deja a fost observată o mașină venită din Serbia care a coborât pe insulă și s-a plimbat pe ea. Din acest motiv, prezența poliției a devenit obligatorie, întrucât acum se poate ajunge pe insulă pur și simplu pe jos.

Cu toate acestea, în Dunăre există în continuare suficientă apă pentru o baie în acest loc preferat de localnici, care are acum o plajă mai mare ca niciodată. Bărcile cu oameni veniți la scăldat continuă să sosească, o soluție căutată pentru a face față temperaturilor ridicate din timpul verii.

„Este foarte frumos aici, avem și băuturi și tot ce trebuie. La Ilok poți ajunge aproape până la mijlocul Dunării. Eu deja am făcut baie, fără probleme, poți ajunge până la jumătatea râului”, povestește Bruno, din Vukovar.

O insulă disputată încă de la destrămarea Iugoslaviei

Vukovar este o insulă fluvială situată chiar în fața orașului cu același nume, aflată la aproximativ cinci minute de mers cu barca din centrul localității. În timpul verii, este principala zonă de agrement și una dintre destinațiile preferate pentru scăldat ale locuitorilor din Vukovar și ale turiștilor, iar în sezonul estival existau curse regulate cu bărcile pentru cei care mergeau la plajă.

Insula are numeroase zone umbrite și păduri de luncă, este amenajată pentru turiști și oferă plaje cu nisip, terenuri de volei pe plajă, localuri și chiar posibilități de campare.

Din punct de vedere geografic, insula este mai apropiată de malul stâng, sârbesc, al Dunării, de care era despărțită printr-un canal îngust, în timp ce în evidențele cadastrale figurează drept parte a orașului Vukovar.

Insula face obiectul unei dispute teritoriale nesoluționate între Croația și Serbia încă de la destrămarea Iugoslaviei, însă în practică era folosită ca zonă de agrement în baza unor înțelegeri locale. Fenomenul survine în contextul unui record negativ al debitului Dunării, care afectează în această vară mai multe zone ale fluviului.

FOTO FACEBOOK Vukovarska Ada