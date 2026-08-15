O Dacia 1300 de 45 de ani se vinde în Germania: ce preț cere proprietarul / foto

Pe scurt: Mașina care a circulat cândva pe toate șoselele României a devenit piesă de colecție în Bavaria. Cât cere un neamț pe o Dacie de 45 de ani și ce spune anunțul despre starea ei tehnică.

O Dacia 1300 fabricată în 1981 la Mioveni, cu aproximativ 85.000 de kilometri la bord, a fost scoasă la vânzare în zona Hersbruck, din Bavaria, potrivit anunțului publicat pe platformele germane de vânzări auto, relatat de Libertatea.

La peste 45 de ani de la fabricație, modelul care a fost cândva una dintre cele mai întâlnite mașini de pe șoselele României a ajuns un automobil de colecție pe piețele occidentale.

Potrivit anunțului, mașina românească scoasă la vânzare pentru suma de 5.500 de euro are o primă înmatriculare în iunie 1981 și un rulaj de 84.737 de kilometri. Modelul era echipat cu un motor de 1,3 litri care dezvolta aproximativ 54 CP, iar viteza maximă era în jur de 140 km/h.

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Proprietarul privat din Hersbruck cere 5.500 de euro, preț negociabil. În anunț se precizează că mașina pornește bine și are numere istorice H, dar momentan nu are inspecția TÜV valabilă. Exemplarul scos la vânzare este de culoare gri și aparține unui pasionat de automobile istorice.

Dacia 1300 a devenit unul dintre simbolurile industriei auto românești

Primele exemplare de Dacia 1300 au fost lansate comercial în România în 1969, fiind construite pe baza Renault 12, după acordul dintre statul român și Renault. Modelul a avut succes atât în România, cât și la export.

Potrivit istoricului oficial al mărcii, familia de modele pornită de la 1300 a generat, împreună cu numeroasele sale versiuni și derivate, peste două milioane de automobile în aproximativ 35 de ani. În anii ’80, Dacia 1300 a evoluat în Dacia 1310, model care a rămas mult timp una dintre cele mai cunoscute mașini românești.

Modelul nu este o apariție complet străină pentru germani. Dacia 1300 a fost exportată inclusiv în fosta Republică Democrată Germană, iar automobilele românești au ajuns și pe alte piețe din Europa. Astăzi însă, exemplarele păstrate în stare bună sunt mult mai rare, iar cele care apar la vânzare sunt tratate tot mai des drept mașini istorice sau de colecție.

FOTO https://financiarpress.ro/

FOTO https://financiarpress.ro/