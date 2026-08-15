Pe scurt: Puțini șoferi știu că, dacă alcoolemia arată sub un anumit prag, pot cere o retestare care le poate salva permisul. Iată exact ce valori contează și ce se întâmplă dacă a doua testare tot arată urme de alcool.

Șoferii din România trebuie să știe că, în anumite situații, pot solicita o a doua testare cu etilotestul. Procedura a fost modificată în 2024 și prevede un interval precis între cele două verificări, potrivit Codului rutier, relatează Libertatea.

Mai exact, dacă prima testare indică cel mult 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, șoferul poate cere o a doua testare cu etilotestul, conform Codului Rutier din România. Verificarea suplimentară trebuie făcută la o diferență de 15-20 de minute față de primul test. Dacă rezultatul celei de-a doua testări este 0 mg/l, șoferul poate pleca fără sancțiune.

Ce se întâmplă dacă și a doua testare arată urme de alcool

Dacă apar însă din nou valori ale concentrației de alcool, chiar și sub 0,10 mg/l, se poate aplica o sancțiune contravențională. În această situație, este luat în calcul rezultatul cu valoarea cea mai mică. Legea prevede:

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„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile săvârșirea conducerii sub influența băuturilor alcoolice.”

Concret, amenzile pentru conducerea sub influența alcoolului sunt cuprinse între 1.946,25 și 4.325 de lei, după ce punctul de amendă a crescut de la 1 iulie 2026.

Pentru valori cuprinse între 0,11 și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, șoferul poate solicita recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Legea precizează:

„Persoana depistată ca având o concentrație cuprinsă între 0,11-0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat inclusiv, îi poate solicita acestuia să i se recolteze mostre biologice în vederea stabilirii îmbibației de alcool în sânge.”

În cazul unei alcoolemii de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, conducerea unui autoturism sau tramvai constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani. Refuzul testării sau al recoltării probelor biologice atrage, la rândul lui, consecințe penale, așa cum s-a întâmplat și în cazul unui șofer din Richiș care a refuzat etilotestul și recoltarea probelor biologice.