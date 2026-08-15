Pe scurt: De la interzicerea arderii miriștilor până la reguli stricte pentru utilajele agricole, autoritățile din Mediaș cer responsabilitate maximă locuitorilor pentru a preveni izbucnirea incendiilor.

Primăria Municipiului Mediaș a transmis o serie de recomandări și restricții privind prevenirea incendiilor, în contextul temperaturilor ridicate, secetei și vegetației uscate specifice acestei perioade.

Instituția cere maximă responsabilitate din partea locuitorilor în respectarea normelor de prevenire a incendiilor și de siguranță în utilizarea focului deschis.

Potrivit Primăriei Mediaș, pentru protejarea vieților și a bunurilor din comunitate se instituie, conform legislației în vigoare, o serie de obligații și restricții. Astfel, distrugerea prin ardere a miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă, singura excepție fiind măsurile obligatorii de carantină fitosanitară.

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Utilizarea focului deschis este complet interzisă pe timp de vânt sau în zonele afectate de uscăciune avansată. De asemenea, focul deschis nu poate fi folosit la mai puțin de 40 de metri de locuri cu pericol de explozie și la mai puțin de 10 metri de materiale inflamabile sau combustibile.

Gătitul în aer liber este permis exclusiv în locurile special amenajate, la distanțe sigure de construcții, iar adulții au obligația legală și morală de a preveni jocul copiilor cu focul.

Măsuri suplimentare pentru administratori și operatori economici

Pe durata perioadei caniculare, administratorii, operatorii economici și conducătorii de instituții trebuie să aplice programe speciale de prevenire a incendiilor. Printre măsurile solicitate se numără identificarea exactă a sectoarelor unde riscul de incendiu crește din cauza caniculei și stabilirea unor măsuri de protecție specifice, precum și verificarea zilnică a instalațiilor de stingere și asigurarea rezervelor necesare de substanțe stingătoare.

O atenție specială este acordată utilajelor agricole, care trebuie supuse unei verificări tehnice stricte pentru a nu genera scântei și trebuie dotate obligatoriu cu mijloace de primă intervenție. Autoritățile cer și oprirea temporară, în intervalele orare cele mai calde, a lucrărilor care pot provoca supraîncălziri sau degajări de substanțe volatile, precum și intensificarea controalelor preventive în zonele agricole și în pădurile sau spațiile verzi folosite pentru agrement.

Primăria Municipiului Mediaș solicită responsabilitate maximă din partea fiecărui locuitor, atrăgând atenția că ignorarea acestor reguli de siguranță poate provoca pierderi de vieți omenești și pagube majore. Faptele sunt sancționate sever de legislația contravențională și penală în vigoare. În cazul observării oricărui început de incendiu, locuitorii sunt îndemnați să sune de urgență la numărul unic 112.