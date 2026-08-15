Pe scurt: Trei dosare penale nu au oprit-o. A patra abatere i-a adus tinerei o reținere de 24 de ore în arestul IPJ Caraș-Severin.

O tânără de 24 de ani din Caraș-Severin a fost reținută de polițiști după ce a fost prinsă pentru a patra oară în trei luni conducând fără permis, potrivit Adevărul.

Incidentul a avut loc joi seară, 13 august 2026, în jurul orei 20.30. Polițiștii au observat autoturismul circulând haotic pe direcția Centru–Iaz, în Caransebeș, și l-au oprit în trafic. Verificările au arătat că șoferița nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Femeia a fost testată pentru alcool și droguri, iar rezultatele au ieșit negative. În urma verificărilor suplimentare, polițiștii au descoperit că aceasta mai fusese prinsă de trei ori conducând fără permis, în perioada 12 mai – 12 iulie 2026.

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Trei dosare penale nu au împiedicat-o să se urce din nou la volan

Deși avea deja trei dosare penale pentru conducere fără permis, tânăra s-a urcat din nou la volan, fapt care a dus la a patra sa abatere de acest fel în doar trei luni. De această dată, polițiștii au decis să o rețină pentru 24 de ore, iar femeia a fost dusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Caraș-Severin.

Cazul se adaugă unui șir de situații similare semnalate în ultima perioadă, precum cea a doi bărbați din Sibiu și Cârța, prinși fără permis în două opriri separate în trafic.