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Pe scurt:

Șeful statului a ales din nou o mănăstire din zona Făgărașului pentru a sărbători Adormirea Maicii Domnului, la fel ca anul trecut. Ce mesaj le-a transmis credincioșilor.

Președintele Nicușor Dan a petrecut sărbătoarea Sfintei Maria printre credincioși, la o mănăstire din apropierea Făgărașului, potrivit Mediafax.

Șeful statului a discutat cu oamenii prezenți la Mănăstirea Dejani. Acesta nu a avut un program oficial în ziua de sâmbătă, 15 august 2026. Anul trecut, tot pe 15 august, președintele a mers la mănăstirea Sâmbăta de Sus, tot în zona Făgărașului, ceea ce arată o preferință repetată pentru mănăstirile din zona Făgărașului de Sfânta Maria.

Președintele le-a transmis un mesaj credincioșilor prezenți la mănăstire

Președintele le-a transmis un mesaj credincioșilor prezenți la mănăstire. Totodată, le-a urat „La Mulți Ani” românilor care își sărbătoresc ziua de nume de Sfânta Maria.

Adormirea Maicii Domnului, cunoscută popular drept Sfânta Maria Mare, este sărbătorită anual pe 15 august. În 2026, sărbătoarea Sfintei Maria a picat sâmbătă, zi de weekend pentru majoritatea angajaților.

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