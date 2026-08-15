Pe scurt: Șeful statului a ales din nou o mănăstire din zona Făgărașului pentru a sărbători Adormirea Maicii Domnului, la fel ca anul trecut. Ce mesaj le-a transmis credincioșilor.

Președintele Nicușor Dan a petrecut sărbătoarea Sfintei Maria printre credincioși, la o mănăstire din apropierea Făgărașului, potrivit Mediafax.

Șeful statului a discutat cu oamenii prezenți la Mănăstirea Dejani. Acesta nu a avut un program oficial în ziua de sâmbătă, 15 august 2026. Anul trecut, tot pe 15 august, președintele a mers la mănăstirea Sâmbăta de Sus, tot în zona Făgărașului, ceea ce arată o preferință repetată pentru mănăstirile din zona Făgărașului de Sfânta Maria.

Președintele le-a transmis un mesaj credincioșilor prezenți la mănăstire

Președintele le-a transmis un mesaj credincioșilor prezenți la mănăstire. Totodată, le-a urat „La Mulți Ani” românilor care își sărbătoresc ziua de nume de Sfânta Maria.

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Adormirea Maicii Domnului, cunoscută popular drept Sfânta Maria Mare, este sărbătorită anual pe 15 august. În 2026, sărbătoarea Sfintei Maria a picat sâmbătă, zi de weekend pentru majoritatea angajaților.