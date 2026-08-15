Plantele de apartament, florile de pe balcon și gazonul din curte au un lucru în comun: pentru a arăta bine, au nevoie de mai mult decât apă și lumină. Substratul potrivit, fertilizarea și produsele de întreținere pot face diferența, mai ales atunci când sunt alese în funcție de tipul plantei.

Pentru sibienii pasionați de casă și grădină, oferta disponibilă local devine acum mai bogată. Compania sibiană Verdon importă întregul portofoliu COMPO în România, de la substraturi și îngrășăminte până la soluții dedicate plantelor de interior, orhideelor, florilor de balcon, coniferelor și gazonului.

Casă și grădină: de la un balcon cu câteva ghivece la o curte întreagă, fiecare plantă are nevoie de îngrijire adaptată

De la câteva ghivece pe pervaz la o grădină întreagă

Una dintre cele mai frecvente greșeli în îngrijirea plantelor este folosirea acelorași produse pentru toate speciile. Tocmai aici devine relevantă diversitatea portofoliului COMPO adus de Verdon în România. Gama disponibilă include produse specializate pentru plante de interior, orhidee, plante cu flori, balcon și terasă, conifere, gazon, dar și substraturi adaptate diferitelor categorii de plante. În oferta COMPO de pe Verdon se regăsesc atât îngrășăminte lichide, granulare sau sub formă de batoane, cât și numeroase tipuri de substrat.

Iată trei exemple utile pentru situații foarte diferite.

Pentru orhidee: fertilizare fără dozare la fiecare utilizare

Orhideele sunt printre cele mai populare plante de interior, dar și printre cele care ridică cele mai multe întrebări atunci când vine vorba despre îngrijire.

Orhideele sunt printre cele mai populare plante de interior

Pentru cei care preferă o variantă simplă de fertilizare, Îngrășământul Batoane COMPO pentru Orhidee este o soluție practică. Pachetul conține 20 de bețișoare, iar nutrienții sunt eliberați controlat pe o perioadă de până la 100 de zile.

Pentru gazon: o soluție atunci când apare mușchiul

Un gazon verde și uniform este una dintre dorințele multor proprietari de case, însă rezultatul depinde de întreținerea constantă.

Printre problemele care pot afecta aspectul peluzei se numără apariția mușchiului. Pentru această situație, în portofoliul adus de Verdon se găsește Îngrășământul pentru Gazon COMPO Stop Mușchi, 4,5 kg.

Produsul este destinat unei suprafețe de până la 180 m² și combină fertilizarea gazonului cu o formulă destinată combaterii mușchiului, contribuind la regenerarea și înverzirea peluzei.

Pentru plantele verzi din casă: substratul contează mai mult decât pare

Monstera, palmierii și ferigile au devenit prezențe obișnuite în apartamente și case. Atunci când vine momentul transplantării, alegerea pământului nu ar trebui însă făcută la întâmplare.

În gama COMPO disponibilă prin Verdon se află și Substratul COMPO SANA pentru Plante Verzi, Palmieri 500 ml. Este un substrat dedicat acestei categorii de plante și include fertilizare pentru până la 12 săptămâni. Este o alegere potrivită atunci când plantele sunt mutate într-un recipient mai mare sau au nevoie de substrat proaspăt.

Nu doar produse COMPO pentru plante de apartament

Portofoliul este considerabil mai extins decât cele trei exemple. Gama COMPO disponibilă prin Verdon include produse pentru plante cu flori, balcon și terasă, citrice, bonsai, cactuși și suculente, rododendroni și hortensii, plante mediteraneene, conifere și gazon.

Există, de exemplu, substrat special pentru orhidee cu scoarță de pin și fertilizare pentru opt săptămâni, substrat pentru cactuși și suculente cu perlit și nisip de cuarț sau pământ acid destinat rododendronilor și hortensiilor. Pentru fertilizare sunt disponibile formule lichide, granulare și batoane, în funcție de plantă și de modul de aplicare preferat.

Verdon, compania sibiană care aduce COMPO în România

Pentru Verdon, COMPO completează un portofoliu deja extins dedicat casei și grădinii.

Compania sibiană aduce în România întregul portofoliu al brandului COMPO.

Produsele pot fi comandate online de pe Verdon.ro, magazinul livrând din Sibiu în toată țara. Site-ul oferă inclusiv discounturi în funcție de cantitatea comandată și transport cu tarif fix.

Pentru cei din Sibiu, avantajul este și mai simplu: au aproape un furnizor local specializat în produse pentru casă și grădină.

Verdon aduce întregul portofoliu COMPO în România, iar gama poate fi descoperită pe Verdon.ro.