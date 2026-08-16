Administratorul judiciar al lui FC Hermannstadt a cerut Tribunalului Sibiu intrarea clubului în procedura falimentului, după ce formația de pe malul Cibinului a acumulat datorii de circa 3,1 milioane de euro.

La cinci ani de la intrarea în insolvență, FC Hermannstadt va intra în faliment, după ce echipa a retrogradat în Liga 2, apoi s-a desființat.

Potrivit raportului financiar întocmit în dosarul de insolvență, situația financiară a clubului s-a deteriorat rapid începând din iunie 2026, după retrogradare, iar administratorul judiciar susține că nu mai există perspective de redresare.

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Potrivit Golazo, la data de 5 iunie 2026, FC Hermannstadt avea, coform raportului, datorii curente în valoare totală de 15,55 milioane de lei, echivalentul a 3,1 milioane de euro.

6,879 milioane de lei către bugetul de stat;

către bugetul de stat; 3,035 milioane de lei către angajați și sportivi;

către angajați și sportivi; 5,638 milioane de lei către furnizori.

Obligațiile fiscale și datoriile către furnizori depășesc pragul de 50.000 de lei prevăzut de Legea insolvenței, fapt care reprezintă unul dintre argumentele pentru intrarea clubului în faliment.

Una din principalele perdante este firma care organiza cantonamentele din Turcia, Fanatictour Turizm Sanayi Ve Ticaret LTD. STI, care are înregistrată la Tribunalul Sibiu o cerere de plată în valoare de 102.593 de euro. În raport este menționat și fostul antrenor Marius Măldărășanu, cu o sumă de 32.250 euro.

Administratorul judiciar arată că clubul nu mai dispune de resursele necesare pentru continuarea activității și plata obligațiilor curente.

După retrogradare, FC Hermannstadt a pierdut automat drepturile tv pentru Superliga, aproximativ 8,05 milioane de lei, dar și finanțarea de la Primăria Sibiu, circa 7,7 milioane de lei prevăzută prin Agenda Sportivă 2026, dar condiționată de participarea echipei în prima ligă.

Primăria cere banii înapoi!

Pe 2 iulie 2026, Primăria Sibiu a notificat FC Hermannstadt că solicită restituirea sumei de 4.615.000 lei, reprzentând finanțări din anii precedenți, pe motivul că nu s-au respectat regulile privind acordarea acestora.

FC Hermannstadt avea de încasat bani: 1,15 miioane euro pentru transferul lui Ianis Stoica la Amadora, 660.000 euro de la FRF pentru respectarea regulii cu minim cinci români pe teren în sezonul 2024-2025 și 300.000 euro din transferul lui Tiago Goncalves în Ungaria.

Administratorul judiciar subliniază și retragerea sprijinului financiar din partea sponsorilor și finanțatorilor după retrogradarea în Liga 2. Raportul mai arată că datoriile curente nu mai pot fi acoperite prin împrumuturile acordate în principal de către finanțatorul Ștefan Bacilă.

Un element important este că administratorul special al clubului, Petru Gabriel Ghețe a solicitat la 8 iulie 2026 intrarea în faliment, cât și revocarea din funcție a administratorului judiciar.

În acest an, din martie, clubul a acumulat datorii curente într-un ritm care nu mai poate fi susținut, iar menținerea reorganizării ar duce la creșterea datoriilor.

Astfel, administratorul judiciar cere Tribunalului Sibiu intrarea FC Hermannstadt în faliment, ridicarea dreptului de administrare și confirmarea lichidatorului judiciar. Decizia finală va aparține instanței.