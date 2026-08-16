Pe scurt: Mașinile electrice depășesc noi recorduri de autonomie: BMW iX3, Mercedes CLA și Tesla Model Y impresionează în testele din Italia.

Autonomia mașinilor electrice a înregistrat o creștere semnificativă, potrivit unui test desfășurat pe Raccordo Anulare din Roma, Italia.

Conform Mediafax, BMW iX3 a reușit să parcurgă 586 de kilometri cu o singură încărcare, stabilind astfel un nou reper pentru segmentul său.

Testul, denumit „De la 100 la 5%”, a evaluat autonomia reală a mai multor modele electrice în condiții de trafic obișnuit. BMW iX3, echipat cu o baterie de 108,7 kWh, a atins 586 km înainte ca nivelul bateriei să scadă la 5%. Acest rezultat permite, în condiții favorabile, parcurgerea distanței dintre Roma și Milano fără opriri pentru încărcare.

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Pe locul al doilea s-a clasat Mercedes CLA, care a parcurs 577 de kilometri, deși dispune de o baterie mai mică, de 85 kWh. Modelul s-a remarcat printr-un consum redus, de aproximativ 14 kWh/100 km, și un coeficient aerodinamic de doar 0,21, ceea ce contribuie la eficiența sa.

Un alt model performant a fost Tesla Model Y, care, cu o baterie de 77 kWh, a reușit să parcurgă aproximativ 495 de kilometri, având un consum de 14,8 kWh/100 km. Aceste rezultate demonstrează că autonomia nu depinde exclusiv de capacitatea bateriei, ci și de factori precum eficiența energetică, greutatea și aerodinamica vehiculului.

Smart #5 a obținut o autonomie de 493 de kilometri, apropiindu-se de valoarea oficială de 590 km, în timp ce Leapmotor T03, un model de dimensiuni mai mici, a parcurs 236 de kilometri față de 265 km în ciclul WLTP.

Testul subliniază faptul că autonomia reală a mașinilor electrice se apropie tot mai mult de nivelul la care drumuri lungi, precum Roma–Milano, pot fi parcurse fără opriri pentru încărcare. Evoluția rapidă a tehnologiei bateriilor și eficiența tot mai mare a noilor modele schimbă regulile jocului pentru șoferii interesați de mobilitatea electrică.

În România, interesul pentru mașinile electrice este în creștere, iar infrastructura de încărcare se dezvoltă constant. Recent, Primăria Sibiu a anunțat extinderea rețelei de încărcare pentru mașini electrice, ceea ce facilitează utilizarea acestor vehicule pe distanțe tot mai mari.