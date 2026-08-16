Pe scurt: DN1, A2 și DN7 sunt sufocate de mașini la revenirea turiștilor spre Capitală. Poliția recomandă rute alternative și prudență la volan.

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate duminică, 16 august 2026, pe principalele rute care leagă stațiunile turistice de Capitală, în contextul întoarcerii turiștilor de pe litoral și din zona montană.

Potrivit adevarul.ro, valorile de trafic sunt ridicate pe DN7 Valea Oltului, Autostrada Soarelui (A2) și DN7.

Trafic aglomerat pe Valea Oltului, în ambele sensuri

Pe DN7 Pitești–Sibiu, traficul este intens în zonele Călimănești și Căciulata, unde se circulă greu în ambele sensuri. Coloanele de mașini s-au format pe fondul întoarcerii turiștilor din minivacanță.

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Polițiștii le recomandă șoferilor să păstreze distanța de siguranță și să evite depășirile riscante.

Coloane de mașini pe DN1 între Predeal și Bușteni, recomandări pentru rute alternative

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunțat la orele prânzului că se înregistrează valori ridicate de trafic pe arterele principale dinspre destinațiile turistice de la mare și de pe Valea Prahovei către Capitală.

Pe DN1 Brașov-Ploiești, se circulă în coloană între stațiunile Predeal și Bușteni, pe sensul către Ploiești, iar în sens opus între Poiana Țapului și Bușteni, precum și pe tronsonul dintre Nistorești și Comarnic.

Poliția Brașov a transmis într-un comunicat postat pe Facebook: „ATENȚIE, trafic aglomerat! Ca urmare a valorilor de trafic ridicate existente la acest moment pe DN1, circulația se desfășoară îngreunat pe sensul de mers Brașov către București, începând cu stațiunea Predeal”.

Pentru a asigura fluența traficului, Poliția Rutieră a constituit dispozitive de informare în mai multe puncte de interes, printre care municipiul Brașov (zona Dârste, ieșire către Predeal), stațiunea Predeal (intersecția DN1 cu DN73A) și stațiunea Râșnov (intersecția DN73 cu DN73A).

Pentru evitarea aglomerației pe DN1, polițiștii recomandă conducătorilor auto să utilizeze rute alternative precum DN71 (Sinaia – Târgoviște – București), Autostrada A3 – Ploiești – Cheia – DN1A – Brașov, Autostrada A1 – Pitești – Câmpulung – DN73 – Râșnov sau DN71 – Târgoviște – DN72A – Câmpulung – DN73 – Râșnov.

Trafic intens și accidente pe Autostrada Soarelui și DN7, coloane pe DN39

Pe Autostrada A2 Constanța–București, traficul este intens între Cernavodă și Fetești, pe sensul de mers spre Capitală. La kilometrul 145, în apropiere de Fetești, s-a produs un accident în care au fost implicate patru autovehicule, soldat doar cu pagube materiale. Mașinile au fost retrase pe banda de urgență, astfel că nu există restricții pe benzile de circulație.

Centrul Infotrafic recomandă mai multe rute alternative pentru cei care se întorc de la mare: DN2A Constanța – Hârșova – Slobozia – Urziceni – DN2 – București; A2 – Fetești sau Drajna – DN3A – Lehliu-Gară – DN3 – Fundulea – București; DN3 Constanța – Murfatlar – Adamclisi – Ostrov (traversare cu bacul) – Călărași – DN21 Călărași – Drajna – A2 Drajna – București sau, din Călărași, DN3 – Lehliu-Gară – Fundulea – București.

Coloane de autoturisme s-au format și pe DN39, între localitățile Lazu și Tuzla, pe ambele sensuri de mers. Situația este similară și pe DN7 Pitești–Sibiu, în zonele Călimănești și Căciulata, unde se circulă greu în ambele direcții.

Potrivit Centrului Infotrafic, valorile de trafic ar putea rămâne ridicate pe parcursul întregii zile, pe fondul întoarcerii turiștilor din minivacanță.