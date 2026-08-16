Pe scurt: 0,06 puncte au despărțit câștigătorul de contestatar la o licitație de miliarde de lei pentru Autostrada Unirii. Acuzații de antitrust, coordonare între concurenți și modificări de documente au ajuns acum în instanță.

Un contract de miliarde de lei pentru construirea unui tronson din Autostrada Unirii (A8) a ajuns în justiție după ce diferența dintre câștigător și principalul contestatar a fost de doar câteva milioane de lei din valoarea totală a lucrării.

Curtea de Apel București a suspendat execuția contractului semnat pentru sectorul Iași – Vamă, o premieră pentru o autostradă din România, potrivit Libertatea.

Firme din România și Italia își dispută contractul SAFE pentru acest tronson de 15,5 kilometri, care cuprinde și primii kilometri de drum rapid pe teritoriul Republicii Moldova. Diferența minimă dintre oferte, combinată cu acuzații reciproce de practici anticoncurențiale, probleme legate de experiență și modificări ale documentelor de ofertă, a transformat licitația într-un litigiu cu miză uriașă.

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Italienii au câștigat licitația la o diferență de 0,06 puncte

Contractul pentru sectorul Iași – Vamă a fost semnat cu asocierea de firme Itinera – Saipem – ICM, toate din Italia. Cu o ofertă de 3,57 miliarde de lei, consorțiul italian și-a adjudecat lucrarea la o diferență de doar 5,4 milioane de lei față de prețul licitat de Construcții Erbașu.

Punctajele finale au fost strânse: Itinera a obținut 100 de puncte, Erbașu 99,94 puncte, iar Concelex 98,71 puncte.

Ultimele două companii au contestat rezultatul la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), dar sesizările au fost respinse inițial, ceea ce a permis Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) să semneze contractul cu Itinera.

Deciziile CNSC au fost atacate ulterior la Curtea de Apel București, iar instanța a suspendat execuția contractului deja semnat. În mod normal, la finalul lunii august urma să înceapă etapa de proiectare. Lupta în instanță va continua la finalul lunii septembrie, conform termenului stabilit de CAB pentru 30 septembrie.

Contestatarii acuză practici anticoncurențiale și probleme de experiență

Erbașu susține în contestația depusă că Itinera a fost vizată în Italia de o procedură antitrust privind o presupusă „înțelegere anticoncurențială secretă”, în urma căreia compania italiană ar fi fost sancționată cu o amendă de 1.186.551 de euro pentru împărțirea loturilor și eliminarea concurenței într-o procedură organizată de Milano Serravalle.

Constructorul român acuză și firma Saipem de o condamnare definitivă în Algeria, cu aproximativ 192 de milioane de euro amenzi și despăgubiri, hotărâre menținută în apel și confirmată de Curtea Supremă algeriană. Saipem a invocat, la rândul ei, un proces desfășurat în Italia legat de același contract algerian, în care compania a fost achitată definitiv în 2020.

Erbașu mai reclamă că, în perioada de clarificări, Itinera nu și-ar fi lămurit doar oferta, ci ar fi modificat după termen documente esențiale, inclusiv calendarul lucrărilor. Compania nu contestă valoarea ofertei câștigătoare, ci lipsa unei verificări în profunzime a unor elemente precum costurile efective, accesul la materiale și forța de muncă, logistica și capacitatea unei firme stabilite în alt stat de a accesa resurse locale în România.

Concelex a contestat separat experiența de proiectare invocată de Itinera printr-un subcontractant de pe lotul Sibiu–Pitești, respectiv firma Tecnic Consulting, patronată de Dan Stratan. Constructorul susține că documentele prezentate nu demonstrează suficient calitatea de subcontractant recunoscută de CNAIR.

Concelex a atacat și experiența privind tunelurile, argumentând că cerința de minimum 500 de metri de galerie executată prin excavație subterană nu este îndeplinită doar prin existența unui contract cu tunel, ci trebuie demonstrată metoda efectivă de execuție, fiind excluse lucrările realizate prin săpătură deschisă.

Itinera acuză o posibilă coordonare între contestatari

La rândul ei, Itinera a depus o contestație pe care a numit-o „preventivă”, declarând că nu contestă propriul rezultat favorabil decât pentru situația în care ar fi admise criticile Concelex sau Erbașu și ar fi redeschisă evaluarea.

Compania italiană acuză însă o posibilă „coordonare anticoncurențială” între cei doi contestatari, invocând faptul că Erbașu și Concelex au același reprezentant convențional, persoană care ar reprezenta Erbașu la licitația pentru Iași – Vamă și Concelex la procedura pentru tronsonul Lețcani – Iași.

Itinera a mai semnalat asemănări între ofertele celor doi contestatari privind calendarul de lucrări, erori tehnice comune și formulări „substanțial similare” în explicațiile depuse în perioada licitației, elemente care, susține compania, „depășesc sfera unei simple coincidențe”.

Toate cele trei contestații au fost respinse inițial de CNSC. Curtea de Apel București a admis însă plângerile Erbașu și Concelex, a modificat decizia CNSC și a suspendat executarea contractului până la soluționarea cauzei, admițând totodată și plângerea Itinera privind interesul de a contesta.

Oficiali ai CNAIR și CNIR au confirmat că nu s-au mai confruntat până acum cu suspendarea de către instanță a executării unui contract deja semnat pentru construirea unei autostrăzi, situație similară fiind semnalată anterior și în cazul lotului 1 al Autostrăzii Sebeș–Turda.