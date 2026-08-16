Pe scurt: A patra dronă doborâtă în ultimele luni deasupra teritoriului românesc: piloții spanioli au avut nevoie de doar 17 minute pentru a interveni.

O dronă a intrat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați.

Ținta a fost doborâtă de un avion F-18 al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflat în misiune de Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, potrivit Mediafax.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemele de supraveghere au detectat ținta la ora 04.44. Aeronava F-18, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu drona și a primit aprobarea de angajare.

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La ora 05.01, drona a fost interceptată și doborâtă în condiții de siguranță. Un posibil punct de impact al resturilor a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi, județul Galați, într-o zonă nepopulată.

Ministrul interimar al Apărării confirmă intervenția celor două F-18 spaniole

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a precizat că două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate preventiv în aer, au primit aprobarea de angajare după detectarea țintei.

„În această noapte, o nouă dronă a intrat fără a avea permisiune în spațiul aerian național și a fost doborâtă. La ora 04:44, ținta a fost descoperită intrând în spațiul aerian național, la 24 km nord de Galați, moment în care două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate deja preventiv în aer, au primit aprobare de angajare”, a transmis ministrul, duminică dimineața, pe Facebook.

Radu Miruță i-a felicitat pe piloții spanioli și pe militarii români de la centrul de comandă pentru misiune. Alerta aeriană pentru județul Galați a încetat la ora 05.20.

„România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi. Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată, acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre. Da, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene”, a transmis ministrul interimar al Apărării.

Este cel mai recent dintr-o serie de incidente similare petrecute în ultimele luni, după ce, în urmă cu trei săptămâni, o altă dronă a fost doborâtă în România, iar președintele Nicușor Dan a calificat drept inadmisibilă continuarea încălcării spațiului aerian de către Federația Rusă.