Pe scurt: Furia și cinismul persistent pot accelera îmbătrânirea organismului, potrivit unui studiu recent. Descoperă ce efecte are ostilitatea asupra sănătății și ce poți face pentru a le combate.

Ostilitatea cronică și atitudinea cinică față de ceilalți pot avea efecte negative asupra sănătății, accelerând procesul de îmbătrânire, potrivit unui studiu citat de Mediafax.

Cercetarea a analizat 6.814 adulți sănătoși, cu vârste între 45 și 84 de ani, și a descoperit că persoanele cu scoruri ridicate la neîncrederea cinică, măsurată printr-o scală standard de ostilitate, prezentau niveluri mai mari de markeri inflamatori, în special CRP și IL-6.

Inflamația cronică este considerată unul dintre principalii factori ai îmbătrânirii. Studiul a arătat că această asociere între ostilitate și inflamație este prezentă în special la bărbați, ceea ce se aliniază cu alte cercetări care indică o legătură mai strânsă între ostilitate și boală la bărbați. Totuși, autorii subliniază că rezultatele sunt doar asocieri statistice și nu dovezi directe că ostilitatea cauzează îmbătrânirea.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Modelul observat este considerat biologic plauzibil. O dispoziție ostilă menține organismul într-o stare de stres constant, crescând nivelul de cortizol și alți hormoni de stres. Acest răspuns prelungit favorizează inflamația și stresul oxidativ, ceea ce duce la acumularea de molecule dăunătoare celulelor și la accelerarea îmbătrânirii celulare, precum și la uzura sistemului cardiovascular.

Ostilitatea cronică poate fi combătută prin schimbarea obiceiurilor și reducerea stresului

Potrivit sursei, ostilitatea nu este o trăsătură fixă, ci o mentalitate și un set de obiceiuri care pot fi schimbate. Intervențiile care reduc ostilitatea, precum atenția conștientă, reducerea stresului sau terapia pentru gestionarea furiei și cinismului, pot scădea și markerii biologici ai inflamației. De asemenea, exercițiile fizice regulate au un efect direct asupra reducerii inflamației.

Chiar dacă nu se poate opri complet procesul de îmbătrânire, reducerea ostilității cronice poate diminua impactul negativ al acesteia asupra organismului. Dacă cineva simte că furia sau cinismul persistent îi afectează viața, este recomandat să discute cu o persoană de încredere sau cu un specialist.

Aceste rezultate se adaugă altor descoperiri recente din domeniul științei îmbătrânirii, cum ar fi cele despre enzimele care ar putea încetini îmbătrânirea.