Pe scurt: Motorina costă acum sub 10 lei pe litru la Petrom, după ce acciza a fost redusă cu 20% pentru 15 zile. Află cât economisesc șoferii la un plin și cum se compară România cu restul UE.

Prețul motorinei a scăzut cu 68 de bani pe litru începând de duminică, 16 august 2026, ca urmare a reducerii accizei cu 20% pentru o perioadă de 15 zile.

Potrivit Economica.net, această ieftinire s-a reflectat imediat în prețurile afișate la pompă, fiind vizibilă în toate marile lanțuri de benzinării din România.

În urma acestei reduceri, prețul motorinei a coborât sub pragul de 10 lei pe litru doar în stațiile Petrom, unde un litru costă acum 9,99 lei. Acesta este cel mai mic preț dintre toate lanțurile mari de benzinării.

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În restul stațiilor, prețurile rămân peste 10 lei pe litru. Rompetrol a aplicat o reducere chiar mai mare, de 74 de bani pe litru, însă aici, ca și la OMV și MOL, motorina costă 10,05 lei pe litru.

Prețurile de la stațiile din Sibiu

Prețurile carburanților continuă să varieze de la o stație la alta în municipiul Sibiu și în localitățile din apropiere.

Pentru șoferii care vor să alimenteze mai ieftin, diferențele pot ajunge la câteva zeci de bani pe litru, în funcție de tipul de carburant și de stația aleasă. Mai jos sunt prețurile înregistrate pentru benzina standard, benzina premium, motorina standard și motorina superioară la principalele stații din Sibiu și Miercurea Sibiului.

Prețuri benzină în Sibiu și Miercurea Sibiului

Stație Benzină standard (lei/l) Benzină premium (lei/l) Socar – Str. Agricultorilor 9,48 10,08 Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 9,51 9,99 Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 9,51 9,99 Petrom – Șos. Autogării 9,51 9,99 Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 9,51 10,11 Socar – Str. Semaforului nr. 2 9,51 – Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 9,54 10,14 Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 9,55 9,99 Rompetrol – Str. Ion Neculce 9,55 9,99 Rompetrol – Bd. Vasile Milea 9,55 9,99 Rompetrol – Miercurea Sibiului 9,55 9,99 OMV – Miercurea Sibiului, A1 9,57 10,14 MOL – Calea Șurii Mari 9,57 10,14 MOL – Str. Sibiului nr. 1 9,57 10,14 MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 9,57 10,14 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118 9,57 10,15 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 9,57 10,15 Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A 9,57 10,17 Gazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+930 9,57 10,17 OMV – Str. Alba Iulia nr. 114 9,57 10,14 OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B 9,57 10,14

Motorină – prețuri în Sibiu și Miercurea Sibiului

Stație Motorină standard (lei/l) Motorină superioară (lei/l) Socar – Str. Agricultorilor 9,95 10,35 Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 9,99 10,76 Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 9,99 10,76 Petrom – Șos. Autogării 9,99 10,76 Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 9,99 10,39 Socar – Str. Semaforului nr. 2 9,99 10,39 Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 10,01 10,41 OMV – Miercurea Sibiului, A1 10,05 10,86 MOL – Calea Șurii Mari 10,05 10,86 MOL – Str. Sibiului nr. 1 10,05 10,86 MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 10,05 10,86 Rompetrol – Miercurea Sibiului 10,05 10,89 Rompetrol – Bd. Vasile Milea 10,05 10,89 Rompetrol – Str. Ion Neculce 10,05 10,89 Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 10,05 10,89 OMV – Str. Alba Iulia nr. 114 10,05 10,86 OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B 10,05 10,86 Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A 10,10 11,59 Gazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+930 10,10 11,59 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 10,88 11,64 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118 10,88 11,64

Reducerea accizei a fost anunțată cu trei zile înainte de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. El a precizat că măsura este temporară și a intrat în vigoare din 16 august 2026, ca răspuns la creșterea accentuată a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Decizia a fost posibilă după ce a fost re-instituită prin lege starea de criză pe piața carburanților, care permite ajustarea accizei cu procente cuprinse între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor.

Scăderea de 68 de bani pe litru reprezintă efectul matematic al reducerii accizei și al diminuării TVA aferente unei baze mai mici. Potrivit calculelor ministrului Finanțelor, această ieftinire aduce o economie de 34 de lei pentru un plin de motorină.

Chiar și după această reducere, România rămâne în jumătatea superioară a clasamentului european privind prețul motorinei. Înainte de scăderea accizei, România ocupa locul 8 în Uniunea Europeană la prețul motorinei.

După ieftinirea de duminică, prețul a coborât sub 2 euro pe litru, iar țara noastră a mai coborât patru poziții în clasament, dar continuă să aibă printre cele mai mari prețuri din UE.

Reducerea accizei este valabilă pentru 15 zile, iar autoritățile urmăresc evoluția prețurilor pentru a decide dacă măsura va fi prelungită sau ajustată. În urmă cu trei zile, motorina se apropia de 11 lei pe litru în multe stații din Sibiu, ceea ce arată impactul rapid al noii măsuri asupra costurilor suportate de șoferi.