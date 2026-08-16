Pe scurt: Elevii români au obținut o medalie de aur, una de argint și două de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică 2026, consolidând poziția României în topul mondial.

România a urcat pe locul 2 mondial în clasamentul istoric pe medalii la Olimpiada Internațională de Informatică (IOI), după rezultatele obținute de lotul național la ediția din 2026, desfășurată în Uzbekistan.

Potrivit Libertatea, elevii români au obținut patru medalii: una de aur, una de argint și două de bronz.

Medalia de aur a fost câștigată de Rareș-Andrei Neculau, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați.

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Medalia de argint i-a revenit lui Mihai-Valeriu Voicu, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Cele două medalii de bronz au fost obținute de Andrei-Paul Iorgulescu, clasa a XI-a, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București, și Alexandru Dima, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Ministerul Educației a transmis că „locul 2 la nivel mondial, în clasamentul istoric pe medalii, pentru România, în urma rezultatelor de la Olimpiada Internațională de Informatică (IOI) 2026.

Punctajele ridicate obținute de Rareș-Andrei Neculau și Mihai-Valeriu Voicu reprezintă a treia cea mai bună performanță istorică a României în clasamentul individual al competiției.”

România, pe locul 2 mondial la total medalii și pe locul 7 la valoarea acestora

România ocupă locul 2 mondial după numărul total de medalii obținute de-a lungul participărilor la Olimpiada Internațională de Informatică.

Ministerul Educației a precizat că „prin aceste performanțe, România își menține pozițiile de top în ierarhiile oficiale pe termen lung gestionate de International Olympiad in Informatics Statistics: Locul 2 mondial în clasamentul all-time după numărul total de medalii strânse de-a lungul participărilor istorice. Locul 7 în clasamentul valoric al medaliilor (stabilit în funcție de ponderea distincțiilor de aur, argint și bronz).”

Performanța elevilor a fost completată de o recunoaștere pentru echipa tehnică.

Profesorului Adrian Panaete, Team Leader al lotului României, i-a fost acordată distincția Long Service Award, premiu oferit de comunitatea internațională pentru implicarea și coordonarea echipei de-a lungul a șapte ediții ale Olimpiadei Internaționale de Informatică. Lotul României a fost însoțit în Uzbekistan de Adrian Panaete și de Luca Perju-Verzotti, Deputy Leader și reprezentant SEPI.

Ministerul Educației a transmis felicitări elevilor, profesorilor și părinților pentru rezultatul obținut: „Felicitări întregii echipe pentru seriozitate, consecvență și determinare, profesorilor și părinților pentru sprijin!”

România, pe primul loc la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori 2026

La Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori (EJOI) 2026, România s-a clasat pe primul loc în clasamentul pe națiuni, cu patru medalii. Aceste rezultate confirmă tradiția și performanța elevilor români în competițiile internaționale de informatică.