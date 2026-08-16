Pe scurt: Tragedie pe crestele Făgărașului: un turist a murit după o cădere de 200 de metri, iar salvatorii au avut parte de o intervenție dificilă.

Un turist a murit în Munții Făgăraș, în zona Vf. Viștea Mare, după ce a căzut aproximativ 200 de metri, potrivit Mediafax.

Salvamont Argeș a intervenit pentru recuperarea victimei, mobilizând întreg personalul disponibil, inclusiv salvatorii aflați la domiciliu, pentru a asigura intervenția terestră în zona Stâna lui Burnei, în cazul în care elicopterul SMURD din POA Târgu Mureș nu ar fi putut ajunge la fața locului.

Accidentul s-a produs într-o zonă de mare altitudine și teren accidentat, ceea ce a îngreunat operațiunea de salvare. La locul incidentului a fost troliat personal medical, care a constatat decesul turistului.

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Victima a fost extrasă de elicopterul SMURD și transportată la Victoria, unde urmează să fie preluată de IML pentru procedurile legale.

Salvamont Argeș a precizat că intervenția a fost una dificilă din cauza condițiilor de teren și a altitudinii ridicate. Toate resursele disponibile au fost mobilizate pentru a asigura atât recuperarea victimei, cât și siguranța echipelor de intervenție.

În aceeași perioadă, sâmbătă noaptea, o femeie în vârstă de 29 de ani, care coborâse din zona Moldoveanu, a fost dată dispărută după ce nu a mai ajuns acasă.

Duminică dimineața, în jurul orei 10:50, aceasta a anunțat că este în siguranță. Femeia a relatat că a intrat pe un drum forestier lateral, a rămas fără carburant, a dormit în mașină, iar dimineața a mers pe jos până la drumul de Valea Rea, unde a întâlnit un grup de turiști. Împreună, au ajuns într-o zonă cu semnal și au anunțat că totul este în regulă.

Munții Făgăraș rămân o zonă cu risc ridicat pentru turiști, iar intervențiile salvamontiștilor sunt frecvente, mai ales în sezonul de vară. În urmă cu două zile, un adolescent de 17 ani a fost evacuat cu elicopterul din Munții Făgăraș după ce a fost găsit inconștient pe creastă.