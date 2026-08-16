O veste cumplită a îndoliat o familie din Sibiu și o întreagă comunitate de prieteni. Mircea Marius Totolici, născut în 1989, a murit subit în noaptea de vineri spre sâmbătă, chiar înaintea zilei în care trebuia să își sărbătorească nunta. Cu numai câteva zile înainte, pe 8 august, Mircea și iubita sa făcuseră cununia civilă și deveniseră oficial soț și soție.

Potrivit informațiilor Ora de Sibiu, vineri seara, înaintea nunții programate pentru sâmbătă, Mircea petrecuse alături de apropiați. Nimic nu ar fi prevestit tragedia care avea să urmeze. Atmosfera a fost una normală, iar tânărul nu ar fi dat semne că ar avea probleme.

Sâmbătă dimineața, însă, Mircea a fost găsit fără viață. Din primele informații, acesta ar fi murit în somn. Vestea a venit ca un șoc pentru familie și prieteni, mai ales că în aceeași zi urma să aibă loc nunta. Familia a confirmat că tânărul este nepotul fostului mare fotbalist și antrenor Mircea Rednic.

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În locul unei zile de sărbătoare, apropiații au început să publice mesaje de rămas-bun.

Voința Sibiu, mesaj emoționant: „Drum lin, Mircea!”

Mircea Marius Totolici era apropiat și de ACS LSS Voința Sibiu, club pe care îl sprijinise în activitatea dedicată copiilor și juniorilor.

„Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori”, au transmis reprezentanții clubului.

Cei de la Voința spun că ajutorul oferit de Mircea copiilor clubului nu va fi uitat.

„Gesturile sale și sprijinul oferit pentru micii noștri fotbaliști vor rămâne în amintirea noastră și ne bucurăm că l-am avut alături! În aceste momente grele, transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut”, este mesajul clubului Voința Sibiu.

Cununia civilă avusese loc pe 8 august. Sâmbătă trebuia să fie nunta

Tragedia este cu atât mai greu de acceptat pentru cei apropiați cu cât Mircea se afla într-unul dintre cele mai importante momente ale vieții sale. Pe 8 august făcuse cununia civilă cu iubita sa, iar cei doi deveniseră soț și soție și în acte.

Sâmbătă era programată nunta. Prietenii care se pregătiseră să îi fie alături într-o zi de sărbătoare au ajuns să îi scrie mesaje de adio.

„Nu știu dacă există cuvinte pentru o asemenea durere… Astăzi trebuia să fie ziua în care să-ți sărbătorești nunta, ziua în care începea un nou capitol din viața ta. În schimb, Dumnezeu te-a chemat prea devreme la El”, a scris Turry Io.

Acesta îl descrie pe Mircea drept mai mult decât un simplu coleg: „Ai fost vecin, prieten și, mai presus de toate, un om drag mie. Am împărțit ani, vorbe, glume și momente pe care nu le voi uita niciodată”.

Și Lucian Matei Nemeș a amintit faptul că sâmbătă ar fi trebuit să fie una dintre cele mai importante zile din viața lui Mircea: „Trebuia ca ziua de astăzi să fie o zi mare din viața ta, dar din păcate bunul Dumnezeu te-a chemat la el. (…) Nu te voi uita niciodată, prieten drag”.

„Veselul și frumosul nostru frate, fiu, soț, cumnat și un prieten minunat”

Unul dintre cele mai dureroase mesaje a fost publicat de Lidia Fancsali, care îl descrie pe Mircea drept un om vesel, iubit de familie și prieteni.

„Cu multă durere în sufletele noastre, anunțăm cu mare regret că veselul și frumosul nostru frate, fiu, soț, cumnat și un prieten minunat a decis ca de astăzi să se ducă la ceruri”, a transmis aceasta.

„Te vom iubi mereu și veselia ta va rămâne o minunată amintire”, a mai scris ea.

Cristian Ionuț Gramada vorbește, la rândul său, despre energia și optimismul care îl caracterizau pe Mircea.

„Ai fost și vei rămâne un exemplu de pozitivitate și energie. Nu-mi vine încă să cred și nici nu mă voi putea obișnui cu o lume fără tine. Parcă e prea tristă. Cortina a căzut mult prea devreme. Mă simt un învins, a câștigat cerul”, este o parte din mesajul său.

Ancuța Dolea îl descrie drept „un om bun și plin de viață, de energie, un șef bun”, mărturisind că vestea morții sale este greu de crezut.

La rândul său, Ana Maria a scris că apropiații se află în stare de șoc: „Astăzi, într-o zi care trebuia să fie plină de bucurie și iubire, sufletele noastre sunt copleșite de durere. Nu putem înțelege și nu putem găsi cuvinte pentru o pierdere atât de nedreaptă și de neașteptată”.

Prietenii își pot lua rămas-bun de duminică

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Marius Totolici urmează să fie depus la capela mare din Cimitirul Central Sibiu, cea aflată pe partea stângă.

Potrivit unui mesaj publicat de prietenul său Alex Man, cei care l-au cunoscut și vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face începând de duminică, 16 august 2026, de la ora 15:00.

„Cei care vor să își ia rămas bun și să îi prezinte un ultim omagiu vor putea face acest lucru de duminică, 16.08.2026, ora 15! Dumnezeu să-l ierte și să îl odihnească în pace!”, a transmis acesta.

Moartea fulgerătoare a lui Mircea Marius Totolici a provocat un val de mesaje de condoleanțe. Cei care l-au cunoscut vorbesc despre un om vesel, energic și generos, apropiat de comunitate și implicat inclusiv în sprijinirea copiilor de la Voința Sibiu.

Ziua în care familia și prietenii trebuiau să îi fie alături la nuntă s-a transformat, în numai câteva ore, într-o zi de doliu.