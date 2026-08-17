UPDATE, ora 21:30: Traficul rutier pe DN 7, la ieșirea din Boița către Sibiu, a fost reluat complet și se desfășoară în condiții normale, precizează IPJ Sibiu.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Un camion încărcat cu pământ s-a răsturnat luni după-amiază, pe DN 7, la ieșirea din Boița către Sibiu. Șoferul a suferit multiple traumatisme.

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Potrivit IPJ Sibiu, șoferul autocamionului este un bărbat în vârstă de 27 de ani, din Sebeșu de Sus. „Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autocamion încărcat cu pământ pe DN 7, la km 251 + 650 m, un bărbat, în vârstă de 27 de ani, domiciliat în localitatea Sebeșu de Sus, din motive care urmează a fi stabilite, a pierdut controlul autocamionului pe care-l conducea și s-a răsturnat pe carosabil”, au precizat reprezentanții IPJ Sibiu.

La fața locului au intervenit un echipaj SMURD cu medic, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SAJ. „Șoferul a suferit multiple traumatisme, a primit îngrijiri medicale și este transportat la UPU Sibiu conștient”, a transmis Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Traficul rutier se desfășoară alternativ în zona accidentului, sensul de mers Râmnicu Vâlcea – Sibiu fiind blocat.