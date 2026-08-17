Pe scurt: Un tânăr din Ludoș a fost victima unei tâlhării violente la Sibiu. Agresorul, reținut și apoi arestat, este anchetat sub supravegherea Parchetului.

Un bărbat de 30 de ani din județul Mureș a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru tâlhărie calificată la Sibiu, potrivit IPJ Sibiu.

Incidentul a avut loc vineri, 14 august 2026, în jurul orei 02:30, când suspectul ar fi folosit violența pentru a sustrage un portofel de la un tânăr de 19 ani din localitatea Ludoș.

Polițiștii Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu au intervenit după ce au fost sesizați cu privire la fapta comisă. În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că bărbatul din Mureș ar fi acționat cu intenție și violență pentru a obține bunul victimei, încadrând fapta la tâlhărie calificată.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

După administrarea probatoriului, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea. Pe 15 august 2026, Judecătoria Sibiu a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Victima, un tânăr de 19 ani din Ludoș, a fost atacată în timpul nopții, în Sibiu, și a rămas fără portofel în urma agresiunii. Polițiștii au reușit să identifice rapid suspectul și să îl rețină la scurt timp după comiterea faptei.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, pentru a se stabili toate împrejurările în care a avut loc incidentul și pentru a documenta întreaga activitate infracțională a bărbatului.

Acesta nu este primul caz de tâlhărie înregistrat în Sibiu în ultima perioadă. În urmă cu doar două săptămâni, un alt tânăr a fost arestat pentru o faptă similară în Piața Unirii, după cum am relatat în articolul Arest la domiciliu pentru tânărul care a comis o tâlhărie în Piața Unirii din Sibiu.