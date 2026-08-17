Pe scurt: România are doar 3.700 de paturi pentru îngrijiri paliative, deși aproape 200.000 de pacienți au nevoie anual. Mulți bolnavi rămân internați pe alte secții, blocând sistemul medical.

În România, aproape 192.000 de pacienți au nevoie anual de îngrijiri paliative, însă la nivel național există doar 3.700 de paturi dedicate, potrivit unei investigații publicate de HotNews.ro.

Aceste paturi sunt distribuite inegal în țară, iar lipsa lor afectează nu doar calitatea vieții pacienților cu boli incurabile, ci și funcționarea spitalelor și viața familiilor acestora.

În județul Arad, până în 2023 a funcționat o secție cu 30 de paturi pentru îngrijiri paliative, dar clădirea a fost grav afectată de un cutremur. Proiectul pentru redeschiderea secției într-o altă clădire ar urma să fie finalizat la sfârșitul anului 2026.

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În prezent, sunt în curs de amenajare noi secții de paliative la spitalele județene din Baia Mare (30 paturi), Galați (30 paturi), Tulcea (26 paturi) și Bistrița (30 paturi).

Pacienții cu boli incurabile rămân blocați pe alte secții din lipsă de locuri la paliative

Jumătate dintre cele 41 de spitale județene din România au răspuns solicitărilor privind situația pacienților care nu pot fi transferați la paliative. Majoritatea spitalelor nu centralizează date despre bolnavii care rămân pe paturi de ATI, oncologie, neurologie sau chirurgie din lipsă de locuri la secțiile de îngrijiri paliative.

Excepție la Spitalul Județean de Urgență Sibiu

O excepție este Spitalul Județean de Urgență Sibiu, unde, din 2025 până la jumătatea anului 2026, peste 1.000 de pacienți au rămas internați pe secțiile de neurologie și oncologie pentru că nu s-a putut face transferul la paliative.

Astfel, în 2025, 437 de pacienți din secția Neurologie și 241 din Oncologie au rămas internați din cauza lipsei unui loc la paliative, însumând 678 de cazuri. În 2026, numărul a fost de 223 în Neurologie și 120 în Oncologie, totalizând 343 de pacienți.

Aceste cazuri au generat, doar în 2025, peste 4.500 de zile suplimentare de spitalizare, adică zile în plus peste durata medie de spitalizare din secțiile respective. În primele șase luni din 2026, numărul total al zilelor suplimentare de spitalizare a fost de 2.500. Reprezentanții spitalului estimează că 20-25% din paturile de ATI sunt ocupate de pacienți care ar avea nevoie de îngrijiri paliative.

La Spitalul Județean Galați, cele zece paturi de paliație au fost ocupate în proporție de 100% în 2025-2026, o situație raportată și de spitale din Alba Iulia, Bacău sau Miercurea Ciuc. Managerul spitalului, Valentina Dobrea, a confirmat că în secțiile de oncologie medicală, medicină internă, ATI și neurologie sunt preluați și pacienți care ar necesita servicii de îngrijire paliativă.

Secțiile de terapie intensivă devin spații de așteptare pentru bolnavii fără alternativă

La Spitalul Județean din Târgoviște funcționează o singură secție de îngrijiri paliative cu 15 paturi, care primește atât pacienți din celelalte secții, cât și din exterior. Din cele 30 de paturi de terapie intensivă ale spitalului, aproximativ 10% sunt ocupate de bolnavi oncologici care ar avea nevoie de spitalizare la paliative, potrivit dr. Popescu.

Managerul Spitalului Județean din Târgu Mureș, Ovidiu Gîrbovan, a declarat pentru Snoop că există pacienți la terapie intensivă care nu pot fi transferați la paliative: „Avem pacienți la terapie intensivă pe care nu avem unde să-i transferăm. Și atunci acești pacienți vor rămâne o lună, două, până când vrea bunul Dumnezeu acolo”. În aceste condiții, urgențele ulterioare sunt rezolvate în alte terapii intensive din apropiere sau cu sprijinul altor spitale, până se găsește un pat liber.

Situația reflectă o problemă sistemică, în care statul nu asigură accesul la îngrijiri paliative pentru zeci de mii de români, iar spitalele sunt nevoite să găsească soluții de compromis, cu impact negativ asupra tuturor pacienților. Pentru pacienții cu cancer avansat, lipsa accesului la îngrijiri paliative înseamnă suferință prelungită și presiune suplimentară pe sistemul medical, așa cum a arătat și un medic din Sibiu, pe primul loc în România: lucrarea premiată oferă speranță pacienților cu cancer avansat.