Chiar în ziua în care a împlinit 15 ani, sibianca Ruxandra Maria Florea a reușit o performanță de răsunet și a câștigat titlul național la echitație juniori.

Sibianca Ruxandra Maria Florea și căluțul Big Balou sunt campionii naționali ai României la juniori mari, competiție disputată în weekend, la Vectra Horse Club din Snagov.

Ruxandra a reușit o victorie remarcabilă după trei manșe perfecte, fără nicio penalizare și a câștigat primul său titlu din carieră. O performanță deosebită, un succes uriaș pentru sportivă, cât și pentru echipa ei, Team Bucur. Sportiva mai avea în palmares un bronz la amazoane, reușit cu o săptămână în urmă.

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”Această frumoasă victorie a venit ca un dar, într-o zi extrem de specială, fiind aniversarea Ruxandrei. Întregul colectiv Team Bucur îi transmite cele mai calde felicitări si îți dorim să-ți păstrezi determinarea, să mergi mereu cu încredere spre cele mai mărețe obiective, spre care năzuiești” este mesajul clubului Team Bucur pentru tânăra sportivă.

Antrenorul sportivei, sibianul Daniel Bucur este foarte fericit pentru victoria elevei sale, care a reușit o surpriză frumoasă la Naționalele de juniori.

”Ruxandra are tot viitorul înainte. În sportul acesta ne chinuim mult să câștigăm medalii, mai ales în finalele naționale, cu 3 sau 4 manșe, e o competiție lungă, de multe ori încerci și nu reușești. Îți trebuie o mentalitate bună și să duci competiția la capăt, să evoluezi și daca nu ești favorit să te ridici în clasament, sau să te menții acolo sus dacă conduci. La Ruxandra nu s-a legat de fiecare dată, ne obișnuisem oarecum cu locurile 3-4, dar acum a fost o surpriză foarte plăcută” a declarat Daniel Bucur.