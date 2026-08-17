Soția fostului președinte al României, Carmen Iohannis, este de mai mulți ani profesoară de limba engleză la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu. Carmen Iohannis a decis că va mai preda engleza pentru încă un an la „Lazăr”.

Carmen Iohannis nu va ieși la pensie în acest an, deși ar fi avut posibilitatea să facă acest lucru. Ea nu și-a depus la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu dosarul de pensionare și a optat, în schimb, pentru prelungirea activității didactice cu încă un an.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, „doamna Carmen Iohannis a cerut prelungirea ca titular încă un an”.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Astfel, Carmen Iohannis va continua să predea limba engleză la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu și în următorul an școlar.

Carmen Iohannis este născută la 2 noiembrie 1960 și a ales să își continue activitatea la catedră, deși îndeplinește condițiile pentru pensionare.