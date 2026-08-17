Pe scurt: CCR a respins prevederile privind partenerii și publicarea intereselor financiare ale demnitarilor, dar menține încetarea funcției după 30 de zile. Decizia vine după o controversă legată de întâlnirea Simina Tănăsescu – Ilie Bolojan.

Curtea Constituțională a României (CCR) a pronunțat luni, 17 august 2026, decizia în dosarele conexate privind modificările aduse Legii integrității.

Potrivit Mediafax, judecătorii CCR au declarat neconstituțională, în unanimitate, sintagma „persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți”, introdusă în legislație în legătură cu obligațiile privind declarațiile de avere și de interese.

Tot cu unanimitate de voturi, Curtea a declarat neconstituțională publicarea informațiilor privind interesele financiare ale soțului sau soției persoanelor vizate de lege.

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În ceea ce privește publicarea intereselor financiare ale funcționarilor și demnitarilor care intră sub incidența legii, prevederea a fost, de asemenea, declarată neconstituțională, însă decizia a fost luată cu majoritate de voturi.

Una dintre cele mai disputate prevederi ale legii, referitoare la încetarea de drept a funcției sau demnității publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, a fost menținută de CCR. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi, iar această dispoziție a fost în centrul controverselor politice și juridice, contestatarii invocând inclusiv problema aplicării noilor reguli unor situații juridice deja existente.

Decizia CCR vine după controversa privind întâlnirea Simina Tănăsescu – Ilie Bolojan

Verdictul Curții a fost pronunțat într-un context tensionat, după ce întâlnirea dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan, cu câteva zile înaintea judecării dosarelor privind integritatea, a generat controverse. Înaintea deliberărilor, Simina Tănăsescu a fost înlocuită în calitatea de judecător-raportor de Csaba Asztalos.

CCR a respins anterior speculațiile potrivit cărora la întâlnirea dintre Tănăsescu și Bolojan ar fi fost discutate cauze aflate pe rolul Curții, însă întrevederea a generat solicitări publice de clarificare din partea unor instituții din sistemul judiciar.

Decizia Curții înseamnă că legea nu poate intra în vigoare în forma adoptată de Parlament, iar dispozițiile declarate neconstituționale urmează să fie puse în acord cu hotărârea CCR.