Locuitorii din Sibiu cer străzi mai sigure, iar Calea Cisnădiei, Semaforului, Săcel, Viile Sibiului și Calea Gușteriței adună cele mai multe petiții pentru montarea de limitatoare de viteză, semafoare sau treceri de pietoni. Deși municipalitatea a înregistrat zeci de solicitări în acest an, majoritatea au fost respinse în urma analizelor tehnice din teren.

Bilanțul petițiilor: bumperele, cele mai solicitate

Dintr-un total de peste 50 de solicitări depuse de cetățeni privind siguranța rutieră, cele mai multe au vizat reducerea vitezei de deplasare. Astfel, 30 de petiții au venit la primărie pentru montarea de speed-bumpere.

„Anul acesta, Primăria Sibiu a înregistrat 30 de solicitări prin care cetățenii cereau montarea de limitatoare de viteză (bumpere). Dintre acestea, 6 au fost aprobate, 20 au fost respinse, iar restul se află încă în analiza Comisiei pentru sistematizarea circulației”, spune Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

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De asemenea, alte 13 petiții depuse anul acesta s-au referit la necesitatea amenajării unor treceri de pietoni noi. Dintre acestea 3 au fost aprobate, 8 au fost respinse, iar 2 se află încă în analiză. Totodată, 10 solicitări primite în 2026 s-au referit la instalarea de semafoare. În acest caz, 2 petiții au fost aprobate, 5 au fost respinse, iar 3 sunt încă în analiză.

Cele mai multe dintre aceste petiții s-au concentrat pe Calea Cisnădiei, strada Semaforului, strada Săcel, strada Viile Sibiului și Calea Gușteriței.

De ce unele cereri sunt respinse

Fiecare propunere primită de la cetățeni este evaluată de o comisie de specialitate constituită din reprezentanți ai administrației locale și ai poliției.

„În ceea ce privește respingerea unora dintre aceste cereri, precizăm că din Comisia pentru sistematizarea circulației fac parte atât reprezentanți ai Poliției Locale, cât și reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu, precum și specialiști din Direcția Tehnică a Primăriei, care lucrează în domeniul amenajării drumurilor. Prin urmare, cererile primite din partea cetățenilor sunt atent analizate, din punct de vedere al legislației, al siguranței în trafic și al efectelor pe care aceste modificări le-ar avea, precum și raportat la realitatea și configuranția particulară din teren”, a precizat Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Refuzul municipalității de a aproba unele proiecte este justificat de norme de siguranță sau de impactul fonic asupra locatarilor, fiind oferite măsuri alternative.

Spre exemplu, în cazul limitatoarelor de viteză s-a evitat aprobarea montării acestora în zona de case pentru a nu deranja prin zgomotul cauzat de mașinile care le traversează. În schimb, pentru a răspunde îngrijorării cetățenilor cu privire la siguranța pietonală, Comisia de sistematizare a circulației a dispus măsuri alternative precum: semnalizarea mai bună a trecerilor de pietoni, vopsirea acestora cu culoarea roșie în unele cazuri, instalarea unor benzi rezonatoare care să atragă atenția șoferilor că urmează o trecere pietonală.

În cazul solicitărilor de amenajare a unor treceri pentru pietoni noi, în analiza cererilor s-a ținut cont ca acestea să nu fie în dreptul unor accese în curți și să nu fie în zone care îi expuneau pe pietoni unor riscuri, cum ar fi curbele. Ca și măsuri alternative, s-a dispus ca trecerile existente să fie mai bine iluminate și mai bine semnalizate, prin flash-uri luminoase intermitente amplasate pe indicatoare.

În ceea ce privește instalarea de semafoare cu buton, Primăria Sibiu a montat deja astfel de echipamente în zonele care, conform evaluărilor, se înregistra un volum de trafic auto și pietonal mai mare.