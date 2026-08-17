Pe scurt: Fritz critică decizia CCR și anunță că va sesiza CEDO, susținând că legea ANI aplică sancțiuni retroactive și afectează democrația locală.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a reacționat dur după decizia Curții Constituționale privind legea ANI, afirmând că, dacă actul normativ va fi promulgat, mandatul său de primar va înceta în termen de 30 de zile. Potrivit Mediafax, Fritz acuză majoritatea PSD din CCR că ar fi validat un „abuz de putere”.

„În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat”, a transmis Dominic Fritz după decizia CCR. El susține că încetarea mandatului său ar reprezenta o sancțiune retroactivă pentru fapte produse înainte de intrarea în vigoare a noii legi. „Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea”, a declarat Fritz.

Fritz invocă articolul 15 din Constituție și acuză precedentul periculos creat de CCR

Primarul Timișoarei invocă articolul 15 din Constituție, care prevede că legea dispune numai pentru viitor, și susține că decizia CCR creează un precedent periculos. „De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa”, a mai transmis acesta.

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Fritz a criticat și modul în care această lege ar putea afecta România în relația cu instituțiile europene și investitorii. El a afirmat că PSD va trebui să explice Comisiei Europene modul în care o lege asociată unui jalon financiar a fost aplicată în cazul unui primar ales.

Dominic Fritz anunță că va sesiza CEDO și explică situația conflictului de interese

Dominic Fritz a anunțat că nu intenționează să renunțe la lupta juridică și că va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). „Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff. Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de timișoreni”, a declarat primarul. În urmă cu aproximativ două luni, Ruxandra Cibu Deaconu anunța că dosarul lui Dominic Fritz merge la CEDO.

Fritz a explicat și situația care a stat la baza constatării conflictului de interese. El susține că, în 2020, la scurt timp după preluarea mandatului, a semnat o dublură a unui referat semnat anterior de fostul edil, document referitor la un PUZ elaborat înainte de preluarea funcției. Primarul afirmă că noua legislație ar elimina posibilitatea încadrării actelor normative, precum un PUZ, la conflict de interese, susținând că fapta pentru care a fost vizat nu ar mai putea fi considerată conflict de interese dacă ar fi analizată în prezent.

„O lege care elimină fapta în viitor dar inventează o nouă sancțiune pentru cei care presupus au comis-o în trecut”, a spus Fritz, acuzând PSD de instaurarea unui regim pe care îl califică drept „dictatura PSD”.