Holograf vine la Zilele Orașului Cisnădie: două zile de petrecere în Parcul Măgura

Pe scurt: Muzică, distracție și bunătăți locale îi așteaptă pe locuitorii din Cisnădie la sărbătoarea orașului. Parcul Măgura devine centrul petrecerii pentru întreaga comunitate.

Primăria Orașului Cisnădie organizează Zilele Orașului Cisnădie, un eveniment care se va desfășura timp de două zile în Parcul Măgura.

Potrivit anunțului publicat pe Facebook, sărbătoarea va aduce în prim-plan muzica live, produsele locale și activitățile pentru copii, transformând parcul într-un loc de întâlnire pentru întreaga comunitate.

Două zile de concerte, târguri și distracție pentru toate vârstele

Evenimentul va avea loc în Parcul Măgura, unde organizatorii promit o atmosferă festivă, cu muzică live susținută de artiști locali și invitați speciali. Pe lângă concerte, vizitatorii vor putea descoperi un târg de produse locale, unde producătorii din zonă își vor prezenta bunătățile tradiționale, de la preparate culinare la obiecte de artizanat.

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Pentru cei mici, organizatorii au pregătit activități dedicate copiilor, astfel încât întreaga familie să se poată bucura de sărbătoare. Parcul va găzdui ateliere creative, jocuri și surprize menite să îi distreze pe cei mai tineri participanți.

Parcul Măgura devine centrul comunității în weekendul sărbătorii

Prin organizarea Zilelor Orașului, Primăria Cisnădie își propune să aducă împreună locuitorii orașului și să promoveze spiritul comunitar. Parcul Măgura, situat în apropierea centrului orașului, va fi amenajat special pentru eveniment, cu zone dedicate spectacolelor, standurilor de produse locale și spațiilor de joacă pentru copii.

Evenimentul este deschis tuturor celor care doresc să petreacă timp de calitate alături de familie și prieteni, să asculte muzică și să descopere oferta producătorilor locali. Organizatorii nu au anunțat o taxă de participare, accesul fiind liber pentru toți vizitatorii.

Zilele Orașului Cisnădie se înscriu în seria de evenimente estivale care animă comunitatea locală și oferă alternative de petrecere a timpului liber în aer liber.