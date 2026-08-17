Pe scurt: Tunelul Boița 2 devine al patrulea tunel în execuție pe secțiunea montană a A1 Sibiu–Pitești. Constructorii turci accelerează lucrările, în așteptarea autorizațiilor finale.

Constructorii turci de la Mapa–Cengiz au început lucrările la portalurile Tunelului Boița 2, cu o lungime de 444 de metri, pe secțiunea 2 Boița–Cornetu a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești. Potrivit Economica.net, imaginile recente de pe șantier arată mobilizarea pentru acest al patrulea tunel din cele șapte prevăzute pe traseul montan.

Discuțiile din comunitatea Asociației Pro Infrastructură, pe forumul PeundeMerg.ro, au vizat și procedura de autorizare pentru acest tunel. Un utilizator i-a adresat o întrebare secretarului de stat Horațiu Cosma, referitoare la necesitatea unei noi autorizații pentru lucrările de la portalul Tunelului Boița 2. Tunelul Boița 2 este al patrulea care intră în execuție pe secțiunea montană Boița–Cornetu, după Robești, Boița 1 și Balota, și al șaselea pentru care va fi emisă autorizație de construire pe întregul traseu al A1 Sibiu–Pitești.

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Rămâne de văzut când va fi finalizată procedura de mediu, astfel încât Ministerul Transporturilor să poată emite autorizația de construire pentru întreaga secțiune 2. CNAIR a depus documentația pentru revizuirea acordului de mediu pentru secțiunile montane grele, după cum anunța pe 12 august secretarul de stat Horațiu Cosma.

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Stadiul lucrărilor la celelalte tuneluri din Carpați

Pe 20 iulie a fost străpunsă prima galerie a tunelului Boița 1, format din două galerii de 264 m și 247 m. Constructorii turci au finalizat străpungerea pe sensul Sibiu–Pitești, iar pe galeria din dreapta (Pitești–Sibiu) mai rămân de excavat 152 m. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, declara la acel moment că stadiul fizic al lucrărilor la acest tunel ajunsese la aproximativ 30%.

În paralel, la Tunelul Balota (500 m), constructorii executau căptușelile exterioare la portalul de ieșire, cu un stadiu fizic al excavațiilor de 4%. La Tunelul Robești (900 m), ambele galerii au fost străpunse, iar lucrările au ajuns la 36%. Pe șantier se lucra la armarea, cofrarea și betonarea fundației banchetei la portalul de intrare.

Pe întreaga secțiune 2 Boița–Cornetu, de 31,33 km, erau mobilizați 630 de muncitori și 150 de utilaje, iar stadiul fizic general era de aproximativ 13%. În lipsa acordului revizuit de mediu și a autorizațiilor de construire pentru întregul șantier, constructorii pot executa doar circa 45% din lucrările prevăzute în contract, concentrându-se pe tuneluri, viaducte, terasamente și consolidări pe sectoarele autorizate.

Secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu–Pitești presupune construcția a 7 tuneluri, toate realizate prin NATM (Noua Metodă Austriacă), o tehnologie ce folosește rezistența naturală a masivului stâncos pentru susținerea tunelului, prin torcretare, bulonare și stabilizare. Contractul pentru această secțiune are o valoare de 4,25 miliarde lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport (PT).

Principalele lucrări de artă includ 48 de poduri și viaducte cu lungimi între 32 m și 843 m, precum și cele 7 tuneluri cu lungimi între 247 m și 1.536 m. Durata contractului este de 68 de luni, iar constructorul desemnat este asocierea Mapa–Cengiz.