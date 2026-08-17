A început forfota în Piața Cibin din Sibiu. Gospodinele au început, luni, să cumpere legume pentru proviziile de iarnă, iar roșiile pentru bulion, ardeii capia și vinetele sunt printre cele mai căutate produse în această perioadă.

La început de săptămână, sibienii au luat cu asalt tarabele din Piața Cibin pentru a cumpăra legume proaspete, pe care să le transforme în bulion, zacuscă sau zarzavat pentru iarnă.

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▶ Vezi pagina acestui video: Legumele pentru iarnă, mai ieftine în Piața Cibin decât în 2025: cât costă roșiile, vinetele și ardeii și ce spun comercianții — VIDEO

Comercianții spun că, deși oamenii au început să cumpere, cantitățile sunt mai mici față de anii trecuți. Pentru clienții care cumpără mai mult, unii vânzători sunt dispuși să lase din preț. „Au început oamenii să vină să cumpere pentru zarzavat, zacuscă, dar cumpără foarte puțin. Majoritatea, cred că nu mai au bani și nu mai fac zacuscă. Nu mai cumpără în cantități cum cumpărau în anii trecuți. Noi le mai facem oferte la cantitate mai mare, mai lăsăm la preț”, a spus Elena, comerciantă din comuna Dănești, județul Olt.

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Capia și gogoșarii, printre cele mai căutate

Comercianții spun că recolta din acest an a fost una bună, chiar dacă nu excepțională, iar prețurile diferă în funcție de calitatea legumelor. „Avem prețuri în funcție de calitate. Avem capia și la 10 lei, și la 8 lei, și la 6 lei, în funcție de marfă. Roșii avem și mai scumpe, și mai ieftine. La bulion, dacă se cumpără în cantități mai mari, lăsăm mai ieftin”, explică vânzătoarea.

În această perioadă, capia și gogoșarii sunt printre produsele cele mai căutate de gospodinele care se pregătesc să pună conserve pentru iarnă. „Capia și gogoșari”, spune Elena când este întrebată ce se vinde cel mai bine în această perioadă.

O altă comerciantă, Mirela, din Izbiceni, județul Olt, spune că oamenii au început deja să cumpere legume pentru zacuscă și conserve. „Oamenii au început să își pună zarzavaturi pentru zacuscă, pentru iarnă: gogoșari, capia. Fac bulion, roșii, coc vinete. Deja au început să ia zarzavaturi”, spune aceasta.

Potrivit comercianților, numărul cumpărătorilor este în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. „E foarte fain cum e numărul de cumpărători față de anul trecut, pentru aceeași perioadă. Să știți că binișor au început oamenii să vină”, afirmă Mirela.

Prețurile, apropiate de cele de anul trecut

Un avantaj pentru cei care preferă să cumpere din piață este varietatea de produse și posibilitatea de a alege în funcție de buget. „Prețurile nu sunt așa mari ca la supermarket, sunt mai micuțe și în piață poate să își aleagă. Poate să aleagă din sortimente și prețuri mai mici și mai mari, pentru toate buzunarele”, explică femeia.

În ceea ce privește prețurile, comercianții spun că gospodinele nu au parte de scumpiri față de 2025. În această perioadă, roșiile pentru bulion se vând cu aproximativ 7 lei kilogramul, vinetele cu 4 lei, iar ardeiul capia ajunge la circa 8 lei kilogramul. Ardeiul gras costă în jur de 5 lei kilogramul, în timp ce pentru ardeiul iute prețul este de aproximativ 15 lei.

Și în toamna anului 2025, în Piața Cibin, prețurile erau apropiate. În luna august, vinetele se vindeau cu 4 lei kilogramul, iar ardeii cu 6-8 lei, în timp ce alte relatări din aceeași perioadă indicau aproximativ 7 lei pentru un kilogram de roșii și 10 lei pentru capia și gogoșari.

Comercianții spun însă că prețul final poate fi mai mic pentru cei care cumpără cantități mari. O gospodină care vine să ia 10-20 de kilograme de roșii pentru bulion sau mai multe kilograme de capia și vinete poate negocia direct la tarabă.

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