Unele dintre cele mai cunoscute licee și colegii din Sibiu intră în anul școlar 2026–2027 cu funcții de conducere vacante. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”, Colegiul Național „Octavian Goga”, Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna”, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Liceul Teoretic „Constantin Noica” și Colegiul Tehnic Energetic se află pe lista Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. În total, procedura cuprinde 203 poziții de conducere vacante în județ: 132 de funcții de director și 71 de funcții de director adjunct.
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a stabilit procedura prin care funcțiile vor fi ocupate prin detașare în interesul învățământului, începând cu 1 septembrie 2026. Numirile sunt temporare, până la organizarea concursurilor, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2026–2027. Procedura a fost aprobată în Consiliul de Administrație al ISJ Sibiu în 26 iunie.
Marile colegii din Sibiu, cu conduceri vacante
Lista este cu atât mai importantă cu cât nu este vorba doar despre școli mici sau unități din mediul rural. Printre posturile vacante apar conducerile unor instituții de învățământ cu tradiție și cu un număr mare de elevi din municipiul Sibiu.
La Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu este vacantă funcția de director, dar și cea de director adjunct. Situația este similară la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”, unde apar vacante atât postul de director, cât și cel de adjunct.
La Colegiul Național „Octavian Goga” situația este și mai amplă: documentul ISJ indică o funcție vacantă de director și trei funcții distincte de director adjunct.
Și Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” are vacante atât postul de director, cât și cel de director adjunct.
La Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” figurează, de asemenea, câte un post de director și director adjunct, iar la Liceul Teoretic „Constantin Noica” sunt trecute ca vacante funcția de director și două posturi de director adjunct.
Pe listă se află și Colegiul Tehnic Energetic Sibiu, cu funcțiile de director și director adjunct vacante, dar și Colegiul Economic „George Barițiu”, Colegiul Tehnic „Cibinium”, Liceul Tehnologic „Independența”, „Terezianum”, „Avram Iancu” și Liceul de Construcții și Arhitectură „Carol I”.
Prin urmare, numirile care urmează să fie făcute de ISJ Sibiu vor stabili conducerea unor școli cu greutate în învățământul sibian pentru următorul an școlar.
Directori numiți prin detașare
Procedura nu reprezintă un concurs propriu-zis pentru ocuparea posturilor.
Potrivit ISJ Sibiu, numirea prin detașare în interesul învățământului se face prin decizia inspectorului școlar general, cu avizul Consiliului de Administrație al Inspectoratului și cu acordul scris al cadrului didactic ales.
Mandatul este valabil până la organizarea concursului pentru postul respectiv, dar nu poate depăși sfârșitul anului școlar 2026–2027.
Pentru școlile cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul trebuie să cunoască limba respectivă. În cazul unităților care au secții de predare în limbile minorităților, cel puțin unul dintre directori trebuie să cunoască limba. Numirea se face și cu consultarea organizației care reprezintă minoritatea în Parlament. Pentru liceele vocaționale teologice este necesar avizul scris al cultului.
Cine poate deveni director
Condițiile stabilite prin procedură sunt clare.
Candidatul trebuie să fie cadru didactic titular în învățământul preuniversitar de stat, cu contract pe perioadă nedeterminată, și să aibă cel puțin cinci ani vechime în învățământ.
De asemenea, trebuie să fi primit calificativul „Foarte bine” în ultimii doi ani școlari și să nu fi fost sancționat disciplinar în anul școlar curent sau în ultimii doi ani școlari încheiați. Nu poate fi numită o persoană condamnată pentru fapte incompatibile cu funcția didactică.
Cadrele didactice care nu au mai deținut funcții de conducere, îndrumare sau control au avut obligația să depună, pe lângă acordul pentru numire, CV-ul, copia deciziei de titularizare, diploma de licență, documentele privind gradele didactice, adeverința privind vechimea și documentele care atestă calificativele și lipsa sancțiunilor disciplinare.
Un profesor a putut opta pentru o funcție de conducere la o singură unitate de învățământ.
Calendarul numirilor: 17 august, o nouă etapă importantă
Procedura a început în luna iunie. Funcțiile vacante au fost centralizate până în 22 iunie, iar documentul revizuit a fost aprobat de Consiliul de Administrație al ISJ Sibiu în 26 iunie.
Lista posturilor vacante a fost programată pentru publicare în 29 iunie, iar cadrele didactice interesate și-au putut depune acordurile în perioada 30 iunie – 23 iulie, între orele 09:00 și 13:00.
Centralizarea primei serii de candidaturi a avut ca termen 24 iulie, iar avizarea propunerilor în Consiliul de Administrație al ISJ trebuia realizată până la 31 iulie.
Dacă nu au existat acorduri pentru toate funcțiile vacante, procedura prevede reluarea procesului. Posturile rămase libere sunt republicate, sunt solicitate noi acorduri, iar propunerile ajung din nou în Consiliul de Administrație.
Pentru această etapă, documentul stabilește 17 august 2026 drept dată pentru avizarea listei cu propunerile de ocupare a posturilor vacante.
Deciziile efective de numire sunt programate pentru perioada 20–25 august 2026.
Noii directori și directori adjuncți vor intra în funcție la 1 septembrie 2026.
LISTA COMPLETĂ A POSTURILOR VACANTE
Funcții vacante de director în municipiul Sibiu
- Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 Sibiu – director
- Grădinița cu Program Prelungit nr. 15 Sibiu – director
- Grădinița cu Program Prelungit nr. 22 Sibiu – director
- Grădinița cu Program Prelungit nr. 26 Sibiu – director
- Grădinița cu Program Prelungit nr. 28 Sibiu – director
- Grădinița cu Program Prelungit nr. 29 Sibiu – director
- Grădinița cu Program Prelungit nr. 33 Sibiu – director
- Grădinița cu Program Prelungit „Elefănțelul Curios” Sibiu – director
- Grădinița cu Program Prelungit „Frații Grimm” Sibiu – director
- Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Sibiu – director
- Grădinița cu Program Prelungit nr. 42 Sibiu – director
- Grădinița cu Program Prelungit nr. 43 Sibiu – director
- Școala Gimnazială nr. 1 Sibiu – director
- Școala Gimnazială nr. 2 Sibiu – director
- Școala Gimnazială nr. 4 Sibiu – director
- Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu – director
- Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu – director
- Școala Gimnazială nr. 8 Sibiu – director
- Școala Gimnazială nr. 13 Sibiu – director
- Școala Gimnazială „I.L. Caragiale” Sibiu – director
- Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu – director
- Școala Gimnazială nr. 18 Sibiu – director
- Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu – director
- Școala Gimnazială nr. 21 Sibiu – director
- Școala Gimnazială nr. 23 Sibiu – director
- Școala Gimnazială „Regele Ferdinand” Sibiu – director
- Școala Gimnazială nr. 25 Sibiu – director
- Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu – director
- Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu – director
- Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu – director
- Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu – director
- Liceul de Artă Sibiu – director.
- Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu – director
- Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu – director
- Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu – director
- Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu – director
- Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu – director
- Colegiul Tehnic Energetic Sibiu – director
- Colegiul Agricol „D.P. Barcianu” Sibiu – director
- Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu – director
- Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu – director
- Liceul Tehnologic Construcții și Arhitectură „Carol I” Sibiu – director
- Palatul Copiilor Sibiu – director
- Club Sportiv Școlar Sibiu – director
- Club Sportiv Școlar „Șoimii” Sibiu – director.
Mediaș
- Grădinița cu Program Prelungit „Pinocchio” Mediaș – director
- Grădinița cu Program Prelungit „Bucuria Copiilor” Mediaș – director
- Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș – director
- Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș – director
- Școala Gimnazială nr. 7 Mediaș – director
- Școala Gimnazială „Bathory Istvan” Mediaș – director
- Liceul Teoretic „Roth-Oberth” Mediaș – director
- Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș – director
- Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș – director
- Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș – director
- Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș – director
- Clubul Sportiv Școlar Mediaș – director.
Agnita, Avrig, Cisnădie, Copșa Mică, Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, Săliște și Tălmaciu
- Liceul „A.T. Laurian” Agnita – director
- Școala Gimnazială „Georg Daniel Teutsch” Agnita – director
- Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig – director
- Școala Gimnazială Avrig – director
- Școala Gimnazială nr. 3 Cisnădie – director
- Liceul Teoretic „Gustav Gündisch” Cisnădie – director
- Liceul Tehnologic Cisnădie – director
- Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică – director
- Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Copiilor” Dumbrăveni – director
- Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni – director
- Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului – director
- Școala Gimnazială Ocna Sibiului – director
- Liceul Tehnologic „Ioan Lupaș” Săliște – director
- Liceul Tehnologic Economic „Johannes Lebel” Tălmaciu – director.
Comunele din județ
- Școala Gimnazială Alma – director
- Școala Gimnazială „Aviator Ioan Sava” Alțâna – director
- Școala Gimnazială Apoldu de Jos – director
- Școala Gimnazială „V.C. Păltin” Arpașu de Jos – director
- Școala Gimnazială Ațel – director
- Școala Gimnazială Axente Sever – director
- Școala Gimnazială Bazna – director
- Școala Gimnazială Biertan – director
- Școala Gimnazială Bârghiș – director
- Școala Gimnazială Blăjel – director
- Școala Gimnazială „Ion Albescu” Boița – director
- Școala Gimnazială Brădeni – director
- Școala Gimnazială Brateiu – director
- Școala Gimnazială Bruiu – director
- Școala Gimnazială Chirpăr – director
- Școala Gimnazială Cârța – director
- Școala Gimnazială „Badea Cârțan” Cârțișoara – director
- Școala Gimnazială Cristian – director
- Școala Gimnazială „Ion Morar” Dârlos – director
- Școala Gimnazială „Aurel Decei” Gura Râului – director
- Școala Gimnazială Hoghilag – director
- Liceul Tehnologic Iacobeni – director
- Școala Gimnazială Jina – director
- Școala Gimnazială Laslea – director
- Școala Gimnazială Loamneș – director
- Școala Gimnazială „Ilie Micu” Ludoș – director
- Școala Gimnazială „Lucian Bologa” Marpod – director
- Școala Gimnazială Merghindeal – director
- Școala Gimnazială „Corneliu Păcurariu” Micăsasa – director
- Școala Gimnazială „St. L. Roth” Moșna – director.
- Școala Gimnazială Nocrich – director
- Școala Gimnazială „I. Pop Reteganul” Orlat – director
- Școala Gimnazială Păuca – director
- Școala Gimnazială „Ioan Ban-Dascălul” Poiana Sibiului – director
- Școala Gimnazială Poplaca – director
- Școala Gimnazială Porumbacu de Jos – director
- Școala Gimnazială Racovița – director
- Școala Gimnazială „Octavian Goga” Rășinari – director
- Școala Gimnazială Râu Sadului – director
- Școala Gimnazială Roșia – director
- Școala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu – director
- Școala Gimnazială Șeica Mare – director
- Școala Gimnazială Șeica Mică – director
- Grădinița cu Program Prelungit Șelimbăr – director
- Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Șelimbăr – director
- Școala Gimnazială Slimnic – director
- Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Șura Mare – director
- Școala Gimnazială Șura Mică – director
- Școala Gimnazială Tilișca – director
- Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava – director
- Școala Gimnazială „M. Basarab” Turnu Roșu – director
- Școala Gimnazială „Marțian Negrea” Valea Viilor – director
- Școala Gimnazială Vurpăr – director.
Centre și instituții educaționale
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Sibiu – director
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu – director
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu – director
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Mediaș – director
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Dumbrăveni – director
- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu – director
- Centrul Județean de Excelență Sibiu – director.
- Club Sportiv Școlar Mediaș – director.
Funcțiile vacante de director adjunct
- Liceul „August Treboniu Laurian” Agnita – director adjunct
- Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig – director adjunct
- Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig – director adjunct 2
- Liceul Tehnologic Cisnădie – director adjunct
- Liceul Teoretic „Gustav Gündisch” Cisnădie – director adjunct
- Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică – director adjunct.
- Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni – director adjunct
- Liceul Tehnologic Iacobeni – director adjunct
- Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș – director adjunct
- Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș – director adjunct
- Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș – director adjunct
- Liceul Teoretic „Roth-Oberth” Mediaș – director adjunct
- Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului – director adjunct
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elena Delia Stoicescu” Sibiu – director adjunct
- Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu – director adjunct
- Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu – director adjunct
- Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu – director adjunct
- Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu – director adjunct 2
- Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu – director adjunct 3
- Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu – director adjunct
- Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu – director adjunct
- Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu – director adjunct
- Colegiul Tehnic Energetic Sibiu – director adjunct
- Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu – director adjunct
- Liceul Tehnologic Construcții și Arhitectură „Carol I” Sibiu – director adjunct
- Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu – director adjunct
- Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu – director adjunct
- Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu – director adjunct
- Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu – director adjunct 2
- Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu – director adjunct.
- Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu – director adjunct
- Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu – director adjunct 2
- Școala Gimnazială „Georg Daniel Teutsch” Agnita – director adjunct
- Școala Gimnazială Avrig – director adjunct
- Școala Gimnazială Bazna – director adjunct
- Școala Gimnazială nr. 3 Cisnădie – director adjunct
- Școala Gimnazială Cristian – director adjunct.
- Școala Gimnazială „Aurel Decei” Gura Râului – director adjunct
- Școala Gimnazială Jina – director adjunct
- Școala Gimnazială Laslea – director adjunct
- Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș – director adjunct
- Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș – director adjunct
- Școala Gimnazială nr. 7 Mediaș – director adjunct
- Școala Gimnazială „Stephan Ludwig Roth” Moșna – director adjunct
- Școala Gimnazială Nocrich – director adjunct
- Școala Gimnazială Ocna Sibiului – director adjunct
- Școala Gimnazială Porumbacu de Jos – director adjunct
- Școala Gimnazială „Octavian Goga” Rășinari – director adjunct
- Școala Gimnazială Roșia – director adjunct.
- Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu – director adjunct
- Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Sibiu – director adjunct
- Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu – director adjunct
- Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu – director adjunct 2
- Școala Gimnazială nr. 1 Sibiu – director adjunct
- Școala Gimnazială nr. 2 Sibiu – director adjunct
- Școala Gimnazială nr. 4 Sibiu – director adjunct
- Școala Gimnazială nr. 8 Sibiu – director adjunct
- Școala Gimnazială nr. 13 Sibiu – director adjunct
- Școala Gimnazială nr. 18 Sibiu – director adjunct
- Școala Gimnazială nr. 21 Sibiu – director adjunct
- Școala Gimnazială nr. 23 Sibiu – director adjunct
- Școala Gimnazială nr. 25 Sibiu – director adjunct
- Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu – director adjunct
- Școala Gimnazială „Regele Ferdinand” Sibiu – director adjunct
- Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu – director adjunct
- Școala Gimnazială Șeica Mare – director adjunct
- Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Șelimbăr – director adjunct
- Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Șura Mare – director adjunct.
- Școala Gimnazială Șura Mică – director adjunct
- Palatul Copiilor Sibiu – director adjunct
- Clubul Sportiv Școlar Sibiu – director adjunct.
Lista este cea cuprinsă în anexa procedurii ISJ Sibiu pentru funcțiile vacante începând cu 1 septembrie 2026.
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