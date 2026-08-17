Unele dintre cele mai cunoscute licee și colegii din Sibiu intră în anul școlar 2026–2027 cu funcții de conducere vacante. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”, Colegiul Național „Octavian Goga”, Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna”, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Liceul Teoretic „Constantin Noica” și Colegiul Tehnic Energetic se află pe lista Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. În total, procedura cuprinde 203 poziții de conducere vacante în județ: 132 de funcții de director și 71 de funcții de director adjunct.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a stabilit procedura prin care funcțiile vor fi ocupate prin detașare în interesul învățământului, începând cu 1 septembrie 2026. Numirile sunt temporare, până la organizarea concursurilor, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2026–2027. Procedura a fost aprobată în Consiliul de Administrație al ISJ Sibiu în 26 iunie.

Marile colegii din Sibiu, cu conduceri vacante

Lista este cu atât mai importantă cu cât nu este vorba doar despre școli mici sau unități din mediul rural. Printre posturile vacante apar conducerile unor instituții de învățământ cu tradiție și cu un număr mare de elevi din municipiul Sibiu.

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La Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu este vacantă funcția de director, dar și cea de director adjunct. Situația este similară la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”, unde apar vacante atât postul de director, cât și cel de adjunct.

La Colegiul Național „Octavian Goga” situația este și mai amplă: documentul ISJ indică o funcție vacantă de director și trei funcții distincte de director adjunct.

Și Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” are vacante atât postul de director, cât și cel de director adjunct.

La Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” figurează, de asemenea, câte un post de director și director adjunct, iar la Liceul Teoretic „Constantin Noica” sunt trecute ca vacante funcția de director și două posturi de director adjunct.

Pe listă se află și Colegiul Tehnic Energetic Sibiu, cu funcțiile de director și director adjunct vacante, dar și Colegiul Economic „George Barițiu”, Colegiul Tehnic „Cibinium”, Liceul Tehnologic „Independența”, „Terezianum”, „Avram Iancu” și Liceul de Construcții și Arhitectură „Carol I”.

Prin urmare, numirile care urmează să fie făcute de ISJ Sibiu vor stabili conducerea unor școli cu greutate în învățământul sibian pentru următorul an școlar.

Directori numiți prin detașare

Procedura nu reprezintă un concurs propriu-zis pentru ocuparea posturilor.

Potrivit ISJ Sibiu, numirea prin detașare în interesul învățământului se face prin decizia inspectorului școlar general, cu avizul Consiliului de Administrație al Inspectoratului și cu acordul scris al cadrului didactic ales.

Mandatul este valabil până la organizarea concursului pentru postul respectiv, dar nu poate depăși sfârșitul anului școlar 2026–2027.

Pentru școlile cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul trebuie să cunoască limba respectivă. În cazul unităților care au secții de predare în limbile minorităților, cel puțin unul dintre directori trebuie să cunoască limba. Numirea se face și cu consultarea organizației care reprezintă minoritatea în Parlament. Pentru liceele vocaționale teologice este necesar avizul scris al cultului.

Cine poate deveni director

Condițiile stabilite prin procedură sunt clare.

Candidatul trebuie să fie cadru didactic titular în învățământul preuniversitar de stat, cu contract pe perioadă nedeterminată, și să aibă cel puțin cinci ani vechime în învățământ.

De asemenea, trebuie să fi primit calificativul „Foarte bine” în ultimii doi ani școlari și să nu fi fost sancționat disciplinar în anul școlar curent sau în ultimii doi ani școlari încheiați. Nu poate fi numită o persoană condamnată pentru fapte incompatibile cu funcția didactică.

Cadrele didactice care nu au mai deținut funcții de conducere, îndrumare sau control au avut obligația să depună, pe lângă acordul pentru numire, CV-ul, copia deciziei de titularizare, diploma de licență, documentele privind gradele didactice, adeverința privind vechimea și documentele care atestă calificativele și lipsa sancțiunilor disciplinare.

Un profesor a putut opta pentru o funcție de conducere la o singură unitate de învățământ.

Calendarul numirilor: 17 august, o nouă etapă importantă

Procedura a început în luna iunie. Funcțiile vacante au fost centralizate până în 22 iunie, iar documentul revizuit a fost aprobat de Consiliul de Administrație al ISJ Sibiu în 26 iunie.

Lista posturilor vacante a fost programată pentru publicare în 29 iunie, iar cadrele didactice interesate și-au putut depune acordurile în perioada 30 iunie – 23 iulie, între orele 09:00 și 13:00.

Centralizarea primei serii de candidaturi a avut ca termen 24 iulie, iar avizarea propunerilor în Consiliul de Administrație al ISJ trebuia realizată până la 31 iulie.

Dacă nu au existat acorduri pentru toate funcțiile vacante, procedura prevede reluarea procesului. Posturile rămase libere sunt republicate, sunt solicitate noi acorduri, iar propunerile ajung din nou în Consiliul de Administrație.

Pentru această etapă, documentul stabilește 17 august 2026 drept dată pentru avizarea listei cu propunerile de ocupare a posturilor vacante.

Deciziile efective de numire sunt programate pentru perioada 20–25 august 2026.

Noii directori și directori adjuncți vor intra în funcție la 1 septembrie 2026.

LISTA COMPLETĂ A POSTURILOR VACANTE

Funcții vacante de director în municipiul Sibiu

Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 Sibiu – director Grădinița cu Program Prelungit nr. 15 Sibiu – director Grădinița cu Program Prelungit nr. 22 Sibiu – director Grădinița cu Program Prelungit nr. 26 Sibiu – director Grădinița cu Program Prelungit nr. 28 Sibiu – director Grădinița cu Program Prelungit nr. 29 Sibiu – director Grădinița cu Program Prelungit nr. 33 Sibiu – director Grădinița cu Program Prelungit „Elefănțelul Curios” Sibiu – director Grădinița cu Program Prelungit „Frații Grimm” Sibiu – director Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Sibiu – director Grădinița cu Program Prelungit nr. 42 Sibiu – director Grădinița cu Program Prelungit nr. 43 Sibiu – director Școala Gimnazială nr. 1 Sibiu – director Școala Gimnazială nr. 2 Sibiu – director Școala Gimnazială nr. 4 Sibiu – director Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu – director Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu – director Școala Gimnazială nr. 8 Sibiu – director Școala Gimnazială nr. 13 Sibiu – director Școala Gimnazială „I.L. Caragiale” Sibiu – director Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu – director Școala Gimnazială nr. 18 Sibiu – director Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu – director Școala Gimnazială nr. 21 Sibiu – director Școala Gimnazială nr. 23 Sibiu – director Școala Gimnazială „Regele Ferdinand” Sibiu – director Școala Gimnazială nr. 25 Sibiu – director Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu – director Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu – director Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu – director Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu – director Liceul de Artă Sibiu – director. Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu – director Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu – director Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu – director Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu – director Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu – director Colegiul Tehnic Energetic Sibiu – director Colegiul Agricol „D.P. Barcianu” Sibiu – director Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu – director Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu – director Liceul Tehnologic Construcții și Arhitectură „Carol I” Sibiu – director Palatul Copiilor Sibiu – director Club Sportiv Școlar Sibiu – director Club Sportiv Școlar „Șoimii” Sibiu – director.

Mediaș

Grădinița cu Program Prelungit „Pinocchio” Mediaș – director Grădinița cu Program Prelungit „Bucuria Copiilor” Mediaș – director Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș – director Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș – director Școala Gimnazială nr. 7 Mediaș – director Școala Gimnazială „Bathory Istvan” Mediaș – director Liceul Teoretic „Roth-Oberth” Mediaș – director Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș – director Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș – director Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș – director Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș – director Clubul Sportiv Școlar Mediaș – director.

Agnita, Avrig, Cisnădie, Copșa Mică, Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, Săliște și Tălmaciu

Liceul „A.T. Laurian” Agnita – director Școala Gimnazială „Georg Daniel Teutsch” Agnita – director Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig – director Școala Gimnazială Avrig – director Școala Gimnazială nr. 3 Cisnădie – director Liceul Teoretic „Gustav Gündisch” Cisnădie – director Liceul Tehnologic Cisnădie – director Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică – director Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Copiilor” Dumbrăveni – director Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni – director Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului – director Școala Gimnazială Ocna Sibiului – director Liceul Tehnologic „Ioan Lupaș” Săliște – director Liceul Tehnologic Economic „Johannes Lebel” Tălmaciu – director.

Comunele din județ

Școala Gimnazială Alma – director Școala Gimnazială „Aviator Ioan Sava” Alțâna – director Școala Gimnazială Apoldu de Jos – director Școala Gimnazială „V.C. Păltin” Arpașu de Jos – director Școala Gimnazială Ațel – director Școala Gimnazială Axente Sever – director Școala Gimnazială Bazna – director Școala Gimnazială Biertan – director Școala Gimnazială Bârghiș – director Școala Gimnazială Blăjel – director Școala Gimnazială „Ion Albescu” Boița – director Școala Gimnazială Brădeni – director Școala Gimnazială Brateiu – director Școala Gimnazială Bruiu – director Școala Gimnazială Chirpăr – director Școala Gimnazială Cârța – director Școala Gimnazială „Badea Cârțan” Cârțișoara – director Școala Gimnazială Cristian – director Școala Gimnazială „Ion Morar” Dârlos – director Școala Gimnazială „Aurel Decei” Gura Râului – director Școala Gimnazială Hoghilag – director Liceul Tehnologic Iacobeni – director Școala Gimnazială Jina – director Școala Gimnazială Laslea – director Școala Gimnazială Loamneș – director Școala Gimnazială „Ilie Micu” Ludoș – director Școala Gimnazială „Lucian Bologa” Marpod – director Școala Gimnazială Merghindeal – director Școala Gimnazială „Corneliu Păcurariu” Micăsasa – director Școala Gimnazială „St. L. Roth” Moșna – director. Școala Gimnazială Nocrich – director Școala Gimnazială „I. Pop Reteganul” Orlat – director Școala Gimnazială Păuca – director Școala Gimnazială „Ioan Ban-Dascălul” Poiana Sibiului – director Școala Gimnazială Poplaca – director Școala Gimnazială Porumbacu de Jos – director Școala Gimnazială Racovița – director Școala Gimnazială „Octavian Goga” Rășinari – director Școala Gimnazială Râu Sadului – director Școala Gimnazială Roșia – director Școala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu – director Școala Gimnazială Șeica Mare – director Școala Gimnazială Șeica Mică – director Grădinița cu Program Prelungit Șelimbăr – director Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Șelimbăr – director Școala Gimnazială Slimnic – director Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Șura Mare – director Școala Gimnazială Șura Mică – director Școala Gimnazială Tilișca – director Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava – director Școala Gimnazială „M. Basarab” Turnu Roșu – director Școala Gimnazială „Marțian Negrea” Valea Viilor – director Școala Gimnazială Vurpăr – director.

Centre și instituții educaționale

Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Sibiu – director Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu – director Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu – director Centrul Școlar de Educație Incluzivă Mediaș – director Centrul Școlar de Educație Incluzivă Dumbrăveni – director Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu – director Centrul Județean de Excelență Sibiu – director. Club Sportiv Școlar Mediaș – director.

Funcțiile vacante de director adjunct

Liceul „August Treboniu Laurian” Agnita – director adjunct Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig – director adjunct Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig – director adjunct 2 Liceul Tehnologic Cisnădie – director adjunct Liceul Teoretic „Gustav Gündisch” Cisnădie – director adjunct Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică – director adjunct. Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni – director adjunct Liceul Tehnologic Iacobeni – director adjunct Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș – director adjunct Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș – director adjunct Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș – director adjunct Liceul Teoretic „Roth-Oberth” Mediaș – director adjunct Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului – director adjunct Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elena Delia Stoicescu” Sibiu – director adjunct Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu – director adjunct Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu – director adjunct Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu – director adjunct Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu – director adjunct 2 Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu – director adjunct 3 Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu – director adjunct Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu – director adjunct Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu – director adjunct Colegiul Tehnic Energetic Sibiu – director adjunct Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu – director adjunct Liceul Tehnologic Construcții și Arhitectură „Carol I” Sibiu – director adjunct Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu – director adjunct Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu – director adjunct Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu – director adjunct Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu – director adjunct 2 Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu – director adjunct. Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu – director adjunct Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu – director adjunct 2 Școala Gimnazială „Georg Daniel Teutsch” Agnita – director adjunct Școala Gimnazială Avrig – director adjunct Școala Gimnazială Bazna – director adjunct Școala Gimnazială nr. 3 Cisnădie – director adjunct Școala Gimnazială Cristian – director adjunct. Școala Gimnazială „Aurel Decei” Gura Râului – director adjunct Școala Gimnazială Jina – director adjunct Școala Gimnazială Laslea – director adjunct Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș – director adjunct Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș – director adjunct Școala Gimnazială nr. 7 Mediaș – director adjunct Școala Gimnazială „Stephan Ludwig Roth” Moșna – director adjunct Școala Gimnazială Nocrich – director adjunct Școala Gimnazială Ocna Sibiului – director adjunct Școala Gimnazială Porumbacu de Jos – director adjunct Școala Gimnazială „Octavian Goga” Rășinari – director adjunct Școala Gimnazială Roșia – director adjunct. Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu – director adjunct Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Sibiu – director adjunct Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu – director adjunct Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu – director adjunct 2 Școala Gimnazială nr. 1 Sibiu – director adjunct Școala Gimnazială nr. 2 Sibiu – director adjunct Școala Gimnazială nr. 4 Sibiu – director adjunct Școala Gimnazială nr. 8 Sibiu – director adjunct Școala Gimnazială nr. 13 Sibiu – director adjunct Școala Gimnazială nr. 18 Sibiu – director adjunct Școala Gimnazială nr. 21 Sibiu – director adjunct Școala Gimnazială nr. 23 Sibiu – director adjunct Școala Gimnazială nr. 25 Sibiu – director adjunct Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu – director adjunct Școala Gimnazială „Regele Ferdinand” Sibiu – director adjunct Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu – director adjunct Școala Gimnazială Șeica Mare – director adjunct Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Șelimbăr – director adjunct Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Șura Mare – director adjunct. Școala Gimnazială Șura Mică – director adjunct Palatul Copiilor Sibiu – director adjunct Clubul Sportiv Școlar Sibiu – director adjunct.

Lista este cea cuprinsă în anexa procedurii ISJ Sibiu pentru funcțiile vacante începând cu 1 septembrie 2026.