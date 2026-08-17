Unele dintre cele mai cunoscute licee și colegii din Sibiu intră în anul școlar 2026–2027 cu funcții de conducere vacante. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”, Colegiul Național „Octavian Goga”, Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna”, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Liceul Teoretic „Constantin Noica” și Colegiul Tehnic Energetic se află pe lista Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. În total, procedura cuprinde 203 poziții de conducere vacante în județ: 132 de funcții de director și 71 de funcții de director adjunct.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a stabilit procedura prin care funcțiile vor fi ocupate prin detașare în interesul învățământului, începând cu 1 septembrie 2026. Numirile sunt temporare, până la organizarea concursurilor, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2026–2027. Procedura a fost aprobată în Consiliul de Administrație al ISJ Sibiu în 26 iunie.

Marile colegii din Sibiu, cu conduceri vacante

Lista este cu atât mai importantă cu cât nu este vorba doar despre școli mici sau unități din mediul rural. Printre posturile vacante apar conducerile unor instituții de învățământ cu tradiție și cu un număr mare de elevi din municipiul Sibiu.

La Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu este vacantă funcția de director, dar și cea de director adjunct. Situația este similară la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”, unde apar vacante atât postul de director, cât și cel de adjunct.

La Colegiul Național „Octavian Goga” situația este și mai amplă: documentul ISJ indică o funcție vacantă de director și trei funcții distincte de director adjunct.

Și Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” are vacante atât postul de director, cât și cel de director adjunct.

La Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” figurează, de asemenea, câte un post de director și director adjunct, iar la Liceul Teoretic „Constantin Noica” sunt trecute ca vacante funcția de director și două posturi de director adjunct.

Pe listă se află și Colegiul Tehnic Energetic Sibiu, cu funcțiile de director și director adjunct vacante, dar și Colegiul Economic „George Barițiu”, Colegiul Tehnic „Cibinium”, Liceul Tehnologic „Independența”, „Terezianum”, „Avram Iancu” și Liceul de Construcții și Arhitectură „Carol I”.

Prin urmare, numirile care urmează să fie făcute de ISJ Sibiu vor stabili conducerea unor școli cu greutate în învățământul sibian pentru următorul an școlar.

Directori numiți prin detașare

Procedura nu reprezintă un concurs propriu-zis pentru ocuparea posturilor.

Potrivit ISJ Sibiu, numirea prin detașare în interesul învățământului se face prin decizia inspectorului școlar general, cu avizul Consiliului de Administrație al Inspectoratului și cu acordul scris al cadrului didactic ales.

Mandatul este valabil până la organizarea concursului pentru postul respectiv, dar nu poate depăși sfârșitul anului școlar 2026–2027.

Pentru școlile cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul trebuie să cunoască limba respectivă. În cazul unităților care au secții de predare în limbile minorităților, cel puțin unul dintre directori trebuie să cunoască limba. Numirea se face și cu consultarea organizației care reprezintă minoritatea în Parlament. Pentru liceele vocaționale teologice este necesar avizul scris al cultului.

Cine poate deveni director

Condițiile stabilite prin procedură sunt clare.

Candidatul trebuie să fie cadru didactic titular în învățământul preuniversitar de stat, cu contract pe perioadă nedeterminată, și să aibă cel puțin cinci ani vechime în învățământ.

De asemenea, trebuie să fi primit calificativul „Foarte bine” în ultimii doi ani școlari și să nu fi fost sancționat disciplinar în anul școlar curent sau în ultimii doi ani școlari încheiați. Nu poate fi numită o persoană condamnată pentru fapte incompatibile cu funcția didactică.

Cadrele didactice care nu au mai deținut funcții de conducere, îndrumare sau control au avut obligația să depună, pe lângă acordul pentru numire, CV-ul, copia deciziei de titularizare, diploma de licență, documentele privind gradele didactice, adeverința privind vechimea și documentele care atestă calificativele și lipsa sancțiunilor disciplinare.

Un profesor a putut opta pentru o funcție de conducere la o singură unitate de învățământ.

Calendarul numirilor: 17 august, o nouă etapă importantă

Procedura a început în luna iunie. Funcțiile vacante au fost centralizate până în 22 iunie, iar documentul revizuit a fost aprobat de Consiliul de Administrație al ISJ Sibiu în 26 iunie.

Lista posturilor vacante a fost programată pentru publicare în 29 iunie, iar cadrele didactice interesate și-au putut depune acordurile în perioada 30 iunie – 23 iulie, între orele 09:00 și 13:00.

Centralizarea primei serii de candidaturi a avut ca termen 24 iulie, iar avizarea propunerilor în Consiliul de Administrație al ISJ trebuia realizată până la 31 iulie.

Dacă nu au existat acorduri pentru toate funcțiile vacante, procedura prevede reluarea procesului. Posturile rămase libere sunt republicate, sunt solicitate noi acorduri, iar propunerile ajung din nou în Consiliul de Administrație.

Pentru această etapă, documentul stabilește 17 august 2026 drept dată pentru avizarea listei cu propunerile de ocupare a posturilor vacante.

Deciziile efective de numire sunt programate pentru perioada 20–25 august 2026.

Noii directori și directori adjuncți vor intra în funcție la 1 septembrie 2026.

LISTA COMPLETĂ A POSTURILOR VACANTE

Funcții vacante de director în municipiul Sibiu

  1. Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 Sibiu – director
  2. Grădinița cu Program Prelungit nr. 15 Sibiu – director
  3. Grădinița cu Program Prelungit nr. 22 Sibiu – director
  4. Grădinița cu Program Prelungit nr. 26 Sibiu – director
  5. Grădinița cu Program Prelungit nr. 28 Sibiu – director
  6. Grădinița cu Program Prelungit nr. 29 Sibiu – director
  7. Grădinița cu Program Prelungit nr. 33 Sibiu – director
  8. Grădinița cu Program Prelungit „Elefănțelul Curios” Sibiu – director
  9. Grădinița cu Program Prelungit „Frații Grimm” Sibiu – director
  10. Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Sibiu – director
  11. Grădinița cu Program Prelungit nr. 42 Sibiu – director
  12. Grădinița cu Program Prelungit nr. 43 Sibiu – director
  13. Școala Gimnazială nr. 1 Sibiu – director
  14. Școala Gimnazială nr. 2 Sibiu – director
  15. Școala Gimnazială nr. 4 Sibiu – director
  16. Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu – director
  17. Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu – director
  18. Școala Gimnazială nr. 8 Sibiu – director
  19. Școala Gimnazială nr. 13 Sibiu – director
  20. Școala Gimnazială „I.L. Caragiale” Sibiu – director
  21. Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu – director
  22. Școala Gimnazială nr. 18 Sibiu – director
  23. Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu – director
  24. Școala Gimnazială nr. 21 Sibiu – director
  25. Școala Gimnazială nr. 23 Sibiu – director
  26. Școala Gimnazială „Regele Ferdinand” Sibiu – director
  27. Școala Gimnazială nr. 25 Sibiu – director
  28. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu – director
  29. Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu – director
  30. Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu – director
  31. Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu – director
  32. Liceul de Artă Sibiu – director.
  33. Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu – director
  34. Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu – director
  35. Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu – director
  36. Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu – director
  37. Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu – director
  38. Colegiul Tehnic Energetic Sibiu – director
  39. Colegiul Agricol „D.P. Barcianu” Sibiu – director
  40. Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu – director
  41. Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu – director
  42. Liceul Tehnologic Construcții și Arhitectură „Carol I” Sibiu – director
  43. Palatul Copiilor Sibiu – director
  44. Club Sportiv Școlar Sibiu – director
  45. Club Sportiv Școlar „Șoimii” Sibiu – director.

Mediaș

  1. Grădinița cu Program Prelungit „Pinocchio” Mediaș – director
  2. Grădinița cu Program Prelungit „Bucuria Copiilor” Mediaș – director
  3. Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș – director
  4. Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș – director
  5. Școala Gimnazială nr. 7 Mediaș – director
  6. Școala Gimnazială „Bathory Istvan” Mediaș – director
  7. Liceul Teoretic „Roth-Oberth” Mediaș – director
  8. Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș – director
  9. Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș – director
  10. Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș – director
  11. Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș – director
  12. Clubul Sportiv Școlar Mediaș – director.

Agnita, Avrig, Cisnădie, Copșa Mică, Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, Săliște și Tălmaciu

  1. Liceul „A.T. Laurian” Agnita – director
  2. Școala Gimnazială „Georg Daniel Teutsch” Agnita – director
  3. Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig – director
  4. Școala Gimnazială Avrig – director
  5. Școala Gimnazială nr. 3 Cisnădie – director
  6. Liceul Teoretic „Gustav Gündisch” Cisnădie – director
  7. Liceul Tehnologic Cisnădie – director
  8. Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică – director
  9. Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Copiilor” Dumbrăveni – director
  10. Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni – director
  11. Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului – director
  12. Școala Gimnazială Ocna Sibiului – director
  13. Liceul Tehnologic „Ioan Lupaș” Săliște – director
  14. Liceul Tehnologic Economic „Johannes Lebel” Tălmaciu – director.

Comunele din județ

  1. Școala Gimnazială Alma – director
  2. Școala Gimnazială „Aviator Ioan Sava” Alțâna – director
  3. Școala Gimnazială Apoldu de Jos – director
  4. Școala Gimnazială „V.C. Păltin” Arpașu de Jos – director
  5. Școala Gimnazială Ațel – director
  6. Școala Gimnazială Axente Sever – director
  7. Școala Gimnazială Bazna – director
  8. Școala Gimnazială Biertan – director
  9. Școala Gimnazială Bârghiș – director
  10. Școala Gimnazială Blăjel – director
  11. Școala Gimnazială „Ion Albescu” Boița – director
  12. Școala Gimnazială Brădeni – director
  13. Școala Gimnazială Brateiu – director
  14. Școala Gimnazială Bruiu – director
  15. Școala Gimnazială Chirpăr – director
  16. Școala Gimnazială Cârța – director
  17. Școala Gimnazială „Badea Cârțan” Cârțișoara – director
  18. Școala Gimnazială Cristian – director
  19. Școala Gimnazială „Ion Morar” Dârlos – director
  20. Școala Gimnazială „Aurel Decei” Gura Râului – director
  21. Școala Gimnazială Hoghilag – director
  22. Liceul Tehnologic Iacobeni – director
  23. Școala Gimnazială Jina – director
  24. Școala Gimnazială Laslea – director
  25. Școala Gimnazială Loamneș – director
  26. Școala Gimnazială „Ilie Micu” Ludoș – director
  27. Școala Gimnazială „Lucian Bologa” Marpod – director
  28. Școala Gimnazială Merghindeal – director
  29. Școala Gimnazială „Corneliu Păcurariu” Micăsasa – director
  30. Școala Gimnazială „St. L. Roth” Moșna – director.
  31. Școala Gimnazială Nocrich – director
  32. Școala Gimnazială „I. Pop Reteganul” Orlat – director
  33. Școala Gimnazială Păuca – director
  34. Școala Gimnazială „Ioan Ban-Dascălul” Poiana Sibiului – director
  35. Școala Gimnazială Poplaca – director
  36. Școala Gimnazială Porumbacu de Jos – director
  37. Școala Gimnazială Racovița – director
  38. Școala Gimnazială „Octavian Goga” Rășinari – director
  39. Școala Gimnazială Râu Sadului – director
  40. Școala Gimnazială Roșia – director
  41. Școala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu – director
  42. Școala Gimnazială Șeica Mare – director
  43. Școala Gimnazială Șeica Mică – director
  44. Grădinița cu Program Prelungit Șelimbăr – director
  45. Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Șelimbăr – director
  46. Școala Gimnazială Slimnic – director
  47. Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Șura Mare – director
  48. Școala Gimnazială Șura Mică – director
  49. Școala Gimnazială Tilișca – director
  50. Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava – director
  51. Școala Gimnazială „M. Basarab” Turnu Roșu – director
  52. Școala Gimnazială „Marțian Negrea” Valea Viilor – director
  53. Școala Gimnazială Vurpăr – director.

Centre și instituții educaționale

  1. Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Sibiu – director
  2. Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu – director
  3. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu – director
  4. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Mediaș – director
  5. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Dumbrăveni – director
  6. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu – director
  7. Centrul Județean de Excelență Sibiu – director.
  8. Club Sportiv Școlar Mediaș – director.

Funcțiile vacante de director adjunct

  1. Liceul „August Treboniu Laurian” Agnita – director adjunct
  2. Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig – director adjunct
  3. Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig – director adjunct 2
  4. Liceul Tehnologic Cisnădie – director adjunct
  5. Liceul Teoretic „Gustav Gündisch” Cisnădie – director adjunct
  6. Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică – director adjunct.
  7. Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni – director adjunct
  8. Liceul Tehnologic Iacobeni – director adjunct
  9. Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș – director adjunct
  10. Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș – director adjunct
  11. Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș – director adjunct
  12. Liceul Teoretic „Roth-Oberth” Mediaș – director adjunct
  13. Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului – director adjunct
  14. Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elena Delia Stoicescu” Sibiu – director adjunct
  15. Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu – director adjunct
  16. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu – director adjunct
  17. Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu – director adjunct
  18. Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu – director adjunct 2
  19. Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu – director adjunct 3
  20. Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu – director adjunct
  21. Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu – director adjunct
  22. Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu – director adjunct
  23. Colegiul Tehnic Energetic Sibiu – director adjunct
  24. Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu – director adjunct
  25. Liceul Tehnologic Construcții și Arhitectură „Carol I” Sibiu – director adjunct
  26. Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu – director adjunct
  27. Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu – director adjunct
  28. Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu – director adjunct
  29. Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu – director adjunct 2
  30. Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu – director adjunct.
  31. Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu – director adjunct
  32. Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu – director adjunct 2
  33. Școala Gimnazială „Georg Daniel Teutsch” Agnita – director adjunct
  34. Școala Gimnazială Avrig – director adjunct
  35. Școala Gimnazială Bazna – director adjunct
  36. Școala Gimnazială nr. 3 Cisnădie – director adjunct
  37. Școala Gimnazială Cristian – director adjunct.
  38. Școala Gimnazială „Aurel Decei” Gura Râului – director adjunct
  39. Școala Gimnazială Jina – director adjunct
  40. Școala Gimnazială Laslea – director adjunct
  41. Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș – director adjunct
  42. Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș – director adjunct
  43. Școala Gimnazială nr. 7 Mediaș – director adjunct
  44. Școala Gimnazială „Stephan Ludwig Roth” Moșna – director adjunct
  45. Școala Gimnazială Nocrich – director adjunct
  46. Școala Gimnazială Ocna Sibiului – director adjunct
  47. Școala Gimnazială Porumbacu de Jos – director adjunct
  48. Școala Gimnazială „Octavian Goga” Rășinari – director adjunct
  49. Școala Gimnazială Roșia – director adjunct.
  50. Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu – director adjunct
  51. Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Sibiu – director adjunct
  52. Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu – director adjunct
  53. Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu – director adjunct 2
  54. Școala Gimnazială nr. 1 Sibiu – director adjunct
  55. Școala Gimnazială nr. 2 Sibiu – director adjunct
  56. Școala Gimnazială nr. 4 Sibiu – director adjunct
  57. Școala Gimnazială nr. 8 Sibiu – director adjunct
  58. Școala Gimnazială nr. 13 Sibiu – director adjunct
  59. Școala Gimnazială nr. 18 Sibiu – director adjunct
  60. Școala Gimnazială nr. 21 Sibiu – director adjunct
  61. Școala Gimnazială nr. 23 Sibiu – director adjunct
  62. Școala Gimnazială nr. 25 Sibiu – director adjunct
  63. Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu – director adjunct
  64. Școala Gimnazială „Regele Ferdinand” Sibiu – director adjunct
  65. Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu – director adjunct
  66. Școala Gimnazială Șeica Mare – director adjunct
  67. Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Șelimbăr – director adjunct
  68. Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Șura Mare – director adjunct.
  69. Școala Gimnazială Șura Mică – director adjunct
  70. Palatul Copiilor Sibiu – director adjunct
  71. Clubul Sportiv Școlar Sibiu – director adjunct.

Lista este cea cuprinsă în anexa procedurii ISJ Sibiu pentru funcțiile vacante începând cu 1 septembrie 2026.

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