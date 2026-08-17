A fost și scenarist, și cameraman, și cascador. David Ioan, un sibian de 22 de ani, pasionat de sporturi extreme și tehnologie, a reușit o performanță spectaculoasă sâmbăta trecută: a coborât pe longboard din Păltiniș până la Rășinari în doar 40 de minute, ajungând apoi până la Sibiu. Totul a fost filmat în detaliu de o dronă pe care a setat-o să îl urmărească autonom pe tot traseul.

David nu este un străin de mișcare și adrenalină. A jucat fotbal la FC Hermannstadt până la vârsta de 18 ani, iar sportul a fost mereu prezent în viața lui. El a învățat la Liceul Teoretic „Constantin Noica” din Sibiu, iar ulterior a absolvit Facultatea de Științe Economice la ULBS. De 11 ani însă, longboard-ul este marea lui pasiune. Sâmbătă, 15 august, a decis să transforme o idee spontană într-o aventură documentată pas cu pas.

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▶ Vezi pagina acestui video: „Mă gândeam ce fac dacă mi se tocește talpa”: Aventura unui sibian care a coborât din Păltiniș în Sibiu pe longboard / video foto — VIDEO

Din Păltiniș la Sibiu cu drona pe urmele lui

Călătoria a început la ora 17:00, când David a ajuns cu autobuzul în Păltiniș. Reacția șoferului a fost primul semn că planul său era neobișnuit. „Șoferul m-a întrebat dacă eu chiar vreau să cobor cu longboard-ul. Era surprins, iar când i-am spus că da, a râs ușor, probabil crezând că glumesc”, povestește David.

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Planul tehnic a fost pregătit minuțios: fără o echipă de filmare în spate, tânărul a folosit o dronă autonomă setată din timp să îl detecteze și să îl urmărească din aer pe tot parcursul coborârii.

Traseul nu a fost însă parcurs în totală singurătate. În autobuz, David s-a împrietenit cu un biciclist care urca tot spre Păltiniș. Pe drumul de întoarcere, cei doi au creat o echipă ad-hoc pe drumul județean. „M-a prins din urmă și m-a ajutat imens pe traseu, deși nu ne cunoșteam dinainte. Mergea în fața mea și îmi semnaliza dacă drumul e liber, dacă vin mașini sau dacă pot lua un viraj mai strâns. Ulterior, din Rășinari până în Sibiu, m-a ajutat trăgându-mă cu bicicleta”, își amintește tânărul.

Senzații tari pe traseu: „Mă gândeam ce fac dacă mi se topește talpa”

Cea mai dificilă porțiune a traseului a fost coborârea dintre Păltiniș Arena și zona Arka Park, acolo unde succesiunea de viraje și viteza acumulată au pus la grea încercare controlul plăcii. Fără frâne mecanice, singura opțiune de încetinire pe longboard este frânarea cu talpa pe asfalt.

„Nu se poate reda în videoclipuri intensitatea pe care am simțit-o. A fost o dorință imensă de adrenalină. Sunt 2-3 curbe unde, având viteză, controlul e extrem de dificil. Chiar îmi amintesc că, în timp ce puneam talpa pe asfalt ca să frânez, mă gândeam ce m-aș face dacă mi se tocește talpa de la pantof și rămân fără frâne. Din fericire, totul a fost sub control și nu am avut niciun incident”, mărturisește David.

Pe această porțiune extremă, viteza sa a fost măsurată direct de aparatul de bord al biciclistului care îl însoțea: 47 – 48 km/h.

Pasionat de adrenalină și convins că a bifat o premieră

Alegerea zilei de 15 august s-a dovedit inspirată și din punct de vedere al traficului. Drumul a fost liber, iar șoferii întâlniți pe traseu au reacționat surprinzător de bine.

„Jumătate din traseu am fost un fel de dirijor pentru șoferi, le făceam semn să mă depășească în siguranță. Pe skateboard nu ai frâne ca pe bicicletă și poți fi imprevizibil, mai ales că asfaltul montan nu e cel mai prietenos și aderent. Oamenii au fost însă foarte amabili, făceau cu mâna, mai ales când vedeau drona deasupra noastră”, spune David.

Tânărul sibian a ajuns la Rășinari în doar 40 de minute, la Tropinii Noi întâlnindu-se chiar cu autobuzul cu care urcase mai devreme. Este convins că aventura sa este unică în ultimii ani pe această șosea. „Sunt 100% sigur că sunt prima persoană care a coborât în 2026 pe longboard din Păltiniș până în Sibiu. Și cred că sunt singurul din ultimii 5 ani care a făcut asta așa, complet pe cont propriu și documentat cap-coadă cu filmări”, spune tânărul.

Pentru David, aventura nu se oprește aici: atras de videografie și de explorare, tânărul promite să descopere în continuare locuri noi și să le imortalizeze din aer cu ajutorul dronei, pregătit oricând pentru o nouă provocare, mai ales că pasiunea pentru adrenalină se îmbină perfect cu cea pentru tehnologie.

Sursa video: Instagram/DavidxIoan