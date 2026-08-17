Măsurători cadastrale gratuite în Sadu: programul complet pentru fiecare stradă

Pe scurt: Măsurătorile cadastrale din Sadu continuă la final de august, cu program detaliat pe străzi și recomandări pentru proprietari.

Primăria Sadu a anunțat că lucrările de cadastru vor continua în perioada 24–28 august 2026, cu măsurători efectuate pentru imobilele (curți și construcții) din sectorul 39 al intravilanului comunei Sadu.

Potrivit Primăriei Sadu, echipele vor începe activitatea zilnic de la ora 08:30, după un program clar stabilit pe străzi și numere de imobile.

Programul măsurătorilor cadastrale pe zile și străzi în Sadu

Pe 24 august 2026, măsurătorile vor avea loc pe Strada Preot Dimitrie Bunea (nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11 și 12–64), Strada Abatorului (integral), Strada Bălătrucului (nr. 1, 3, 5, 7, 9) și Strada Livezii (nr. 5, 7).

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Pe 25 august 2026, echipele vor ajunge pe Strada Ioan Piuariu Molnar (nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22), Strada Samuil Micu Klein (integral), Strada Râului (integral), Strada Scurtă (integral) și Strada Inocențiu Micu Klein (nr. 11, 13, 15, 17, 19).

Pe 26 august 2026, măsurătorile vor continua pe Strada Cireșului (nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11), Strada Livezii (nr. 20–44), Strada Merilor (integral), Strada Vișinilor (integral) și pe terenurile intravilane din zona Valea Săliștii.

Pe 27 august 2026, echipele vor fi prezente pe Strada Preot Dimitrie Bunea (nr. 2, 4, 6, 8, 10), Strada Bălătrucului (nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12), Strada Livezii (nr. 1, 3), Strada Preot Sava Săvoiu Popovici (integral), Strada Preot Gheorghe Boorel (integral), Strada Centrală (nr. 1, 3, 5, 7, 9) și Strada Gruiețului (nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15).

Pe 28 august 2026, măsurătorile se vor desfășura pe Strada Centrală (nr. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14), Strada Inocențiu Micu Klein (nr. 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36), Strada Școlii (nr. 2, 4, 6, 8), Strada Ioan Săvoiu (nr. 1) și Strada Ioan Piuariu Molnar (nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19).

Recomandări pentru proprietari și documente necesare

Primăria Sadu recomandă proprietarilor să asigure prezența unei persoane la imobil în ziua programată pentru măsurători. De asemenea, este necesar să fie pregătite copii ale actelor de identitate ale proprietarilor și, dacă este cazul, copii ale actelor de proprietate. Aceste documente sunt esențiale pentru desfășurarea corectă a lucrărilor de cadastru.

Acțiunea face parte din procesul de cadastrare gratuită a imobilelor, care presupune măsurarea și înregistrarea proprietăților în evidențele oficiale. Pentru detalii suplimentare despre documentele necesare, proprietarii pot consulta și informațiile publicate anterior pe acest subiect.

Screenshot