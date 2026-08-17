Pe scurt: Motorina a trecut din nou de 10 lei pe litru, iar premierul Ilie Bolojan spune că atât deciziile interne, cât și crizele internaționale sunt de vină. Tensiunile din Golf și războiul din Ucraina influențează direct prețurile la pompă.

Prețul motorinei a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru la unele benzinării din România, după ce în urmă cu o zi scăzuse sub acest nivel.

Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat luni, 17 august 2026, la Timișoara, motivele pentru care prețurile la motorina standard au crescut din nou, potrivit Mediafax.

Bolojan a precizat că evoluția prețurilor este determinată atât de măsuri interne, cât și de factori externi.

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„Sunt două aspecte. Unele care țin de Guvern sau de Parlament, care înseamnă un mecanism de reducere a accizei, lucru care deja s-a adoptat. Am mai făcut acest lucru și în primăvară, când am avut prima criză legată de preț și de aprovizionare. Al doilea aspect, pe care nu-l putem influența, ține de ceea ce se întâmplă în aprovizionarea cu țiței și cu motorină în principal și ține de realitățile din zona noastră pe care nu le putem influența”, a declarat premierul.

Premierul a menționat că, deși Guvernul a redus acciza la carburanți, măsură care a dus la o scădere temporară a prețurilor, piața internațională rămâne volatilă.

„Prețurile pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate, în așa fel încât accentuarea tensiunilor, menținerea blocajelor în Strâmtoarea Ormuz sau problemele din Marea Neagră fac ca prețurile să fie ridicate”, a spus Bolojan.

El a făcut referire la criza din Golf și la războiul din Ucraina, subliniind că aceste evenimente au generat noi riscuri pentru transportul maritim în Marea Neagră.

„Dacă până acum câteva luni de zile navigația în Marea Neagră era un element care nu se discuta din punct de vedere al unor riscuri, astăzi, ca efect al războiului, există nave care au fost atacate cu drone. Deci asta înseamnă riscuri pentru transportatori, asta înseamnă costuri de asigurare în plus, asta înseamnă costuri de transport în plus și toate, într-o formă sau alta, se regăsesc în ritmul de aprovizionare”, a explicat premierul.

Premierul a atras atenția și asupra efectului pe care îl are scumpirea combustibililor asupra inflației.

„Creșterea prețurilor la combustibil are un efect asupra inflației”, a spus Bolojan, explicând că evoluția prețurilor la carburanți contribuie la menținerea inflației peste nivelul estimat anterior.

În urmă cu o zi, prețurile la motorină scăzuseră sub 10 lei pe litru, după reducerea accizei, așa cum a fost relatat în acest articol.