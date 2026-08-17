Oamenii legii au făcut un pas important în cazul șoferului care a pus pe jar polițiștii din Sibiu în seara de 10 august, când a condus haotic și a refuzat să oprească la semnalele acestora. Autoritățile au reușit să identifice proprietarul autoturismului implicat în urmărire.
Incidentul a avut loc în seara zilei de 10 august, când un echipaj de poliție a încercat să oprească mașina pe Șoseaua Sibiului, din cauza manevrelor haotice ale șoferului. Acesta a ignorat complet semnalele acustice și luminoase, continuându-și deplasarea în mare viteză până pe strada Cibinului. În acel punct, conducătorul auto a reușit să părăsească zona și să se facă nevăzut înainte ca polițiștii să îl poată bloca.
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După ce primele verificări au arătat că mașina este înmatriculată în Italia, polițiștii au extins verificările și au dat de urma persoanei pe numele căreia este înregistrat vehiculul. Potrivit surselor Ora de Sibiu, în acest moment se efectuează procedurile specifice pentru a se stabili dacă proprietarul se afla la volan în noaptea incidentului sau dacă autoturismul fusese încredințat unei alte persoane.
Oamenii legii urmează să stabilească cu exactitate cine se afla la volan pentru a dispune măsurile legale care se impun.
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