Pe scurt: Premii consistente la tragerea Joker: două câștiguri de aproape 87.000 de lei fiecare, unul dintre ele la Sibiu. Reporturi mari rămân în joc la Loto 6/49, Joker și alte categorii.

Două premii la categoria a III-a, în valoare de 86.943,58 lei fiecare, au fost câștigate la tragerea Joker de duminică, 16 august 2026, potrivit AGERPRES.

Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenție din Sibiu, iar celălalt la o altă locație din țară.

Loteria Română a anunțat că la tragerile loto de duminică, 16 august 2026, au fost acordate în total 24.299 de câștiguri, cu o valoare cumulată de peste două milioane de lei. Pe lângă premiile de la Joker, jucătorii au avut șanse la mai multe jocuri, printre care Loto 6/49, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

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Noi trageri Loto programate joi, cu reporturi de milioane de lei la mai multe categorii

Următoarea rundă de extrageri Loto va avea loc joi, 20 august 2026, când vor fi organizate noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română a precizat că la aceste jocuri se înregistrează reporturi importante la mai multe categorii.

La Loto 6/49, la categoria I, reportul depășește 1,2 milioane de lei (aproximativ 229.600 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat de peste patru milioane de lei (peste 781.100 de euro).

La Joker, categoria I, reportul a ajuns la peste 4,22 milioane de lei (peste 804.900 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 306.600 de lei (peste 58.400 de euro).

La Noroc Plus, reportul la categoria I depășește 655.300 de lei (peste 124.900 de euro). Pentru Loto 5/40, la categoria I, reportul este de peste 445.200 de lei (peste 84.900 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 182.400 de lei (peste 34.700 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 369.800 de lei (peste 72.100 de euro).

Tragerile Loto continuă să atragă interesul jucătorilor, mai ales după ce, pe 13 august 2026, la Loto 6/49, a fost câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului, după cum a relatat Ora de Sibiu.

Loteria Română reamintește că premiile pot fi revendicate în termenul prevăzut de regulament, iar jucătorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție biletele după fiecare extragere. Pentru informații suplimentare despre reporturi, câștiguri și regulament, participanții pot consulta site-ul oficial al Loteriei Române.