Noul spital de îngrijiri paliative din Săliște prinde contur: investiție de peste 28 milioane de lei / foto

Pe scurt: Spitalul de îngrijiri paliative din Săliște va avea 27 de paturi și este construit cu finanțare europeană și din bugetul Consiliului Județean Sibiu.

Lucrările la viitorul Spital de îngrijiri paliative din Săliște sunt în grafic, potrivit unei informări publicate luni, 17 august 2026, de Daniela Cimpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

În această etapă a proiectului, pe șantier se cofrează și se toarnă fundațiile, iar în perioada următoare urmează să fie executate și grinzile de legătură.

Investiția totală pentru construcția spitalului depășește 28 de milioane de lei. Din această sumă, 12,26 milioane de lei reprezintă finanțare obținută prin Programul Regiunea Centru 2021–2027, restul fiind asigurat din bugetul propriu al Consiliului Județean Sibiu, potrivit postării de pe Facebook.

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Noul spital va avea 27 de paturi și va fi destinat pacienților cu boli grave sau aflați în fază terminală. Daniela Cimpean a subliniat că această investiție este necesară într-o societate civilizată, care își respectă și își îngrijește membrii aflați în cele mai dificile momente ale vieții.

Proiectul de la Săliște face parte din eforturile autorităților locale de a dezvolta infrastructura medicală și de a asigura servicii specializate pentru pacienții care au nevoie de îngrijiri paliative în județul Sibiu.

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