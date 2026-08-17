Pe scurt: Elevii români au impresionat la Olimpiada Internațională de Geografie din Turcia, aducând acasă patru medalii. Află cine sunt câștigătorii și ce licee reprezintă.

Echipa României a obținut patru medalii la Olimpiada Internațională de Geografie, desfășurată la Istanbul, Turcia, în perioada 11-17 august.

Potrivit Mediafax, competiția a reunit elevi din 50 de țări, iar rezultatele obținute de lotul românesc au fost anunțate de Ministerul Educației. România a câștigat două medalii de argint și două de bronz.

Medaliile de argint au fost obținute de Mihai Macsim, elev la Colegiul Național „C. Negruzzi” din Iași, și Maria Moldovan, de la Colegiul Național „Silvania” din Zalău. Cei doi au reușit să se remarce printre cei mai buni tineri geografi din lume, aducând o recunoaștere importantă pentru învățământul românesc.

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Medaliile de bronz au fost câștigate de David Gărăiman, elev al Colegiului Național „Mihai Viteazul” din București, și Cristina-Daria Toderici, de la Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn” din Arad. Performanțele lor completează palmaresul României la această ediție a olimpiadei.

Lotul României a fost coordonat de profesorii Mihaela Cornelia Fiscutean și Dorin Fiscutean, ambii de la Colegiul Național din Iași. Sub îndrumarea acestora, elevii au reușit să se pregătească pentru probele teoretice și practice ale competiției, care au testat cunoștințele de geografie la nivel internațional.

Olimpiada Internațională de Geografie este una dintre cele mai importante competiții educaționale la nivel global, reunind anual sute de elevi talentați din zeci de țări. Ediția din acest an, organizată la Istanbul, a pus accent pe abilitățile de analiză, interpretare și prezentare a datelor geografice.

La începutul lunii iulie, lotul României a avut rezultate remarcabile și la Olimpiada Europeană de Geografie, unde a obținut cinci medalii de aur și trei de argint. Aceste performanțe confirmă tradiția și nivelul ridicat al pregătirii elevilor români la disciplinele științifice. Un alt succes recent a fost înregistrat la Olimpiada Internațională de Informatică, unde România a cucerit patru medalii.