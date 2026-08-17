Pe scurt: Spitalul „Bagdasar-Arseni” oprește internările continue la Recuperare Neuromusculară timp de o lună pentru dezinsecție, dar pacienții pot primi tratament în ambulatoriu.

Secția Clinică de Recuperare Neuromusculară din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București își suspendă temporar activitatea în regim de spitalizare continuă, după ce au fost depistate ploșnițe (Cimex lectularius) în mai multe spații ale secției.

Potrivit Mediafax, decizia a fost luată de conducerea spitalului pentru a permite desfășurarea operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare (DDD).

Activitatea cu internare continuă va fi suspendată în perioada 17 august – 14 septembrie. Reprezentanții spitalului au precizat că această măsură este necesară pentru siguranța pacienților și a personalului medical, dar și pentru a preveni extinderea insectelor către alte secții din spital.

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Măsurile nu sistează complet activitatea secției

Măsurile nu sistează complet activitatea secției. Pacienții pot beneficia în continuare de îngrijiri medicale prin intermediul ambulatoriului de specialitate, iar în funcție de caz și de disponibilitate, pot fi realizate și spitalizări de zi.

Operațiunile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare vor fi desfășurate pe parcursul acestei perioade pentru a elimina infestarea cu ploșnițe și pentru a asigura condiții optime de siguranță la reluarea activității cu internare continuă.