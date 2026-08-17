Pe scurt: Durerea, exercițiile la domiciliu și folosirea corectă a dispozitivelor medicale sunt doar câteva dintre aspectele esențiale ale recuperării ortopedice. Află ce recomandă specialiștii pentru o revenire sigură la viața de zi cu zi.

Recuperarea ortopedică este un proces complex, care implică pași esențiali pentru ca pacienții să poată reveni la activitățile cotidiene după un traumatism sau o intervenție chirurgicală.

Potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, reluarea activităților obișnuite se face gradual, în funcție de natura leziunii, tipul tratamentului, particularitățile biologice ale pacientului și evoluția procesului de vindecare.

Dr. Diconi Alexandru-Florin, medic specialist în cadrul Secției Clinice Ortopedie Traumatologie, subliniază că momentul revenirii la activitățile normale este stabilit individualizat, pe baza evaluărilor clinice și imagistice periodice.

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În cazul traumatismelor minore, recuperarea funcțională poate dura puțin, însă fracturile complexe, leziunile ligamentare majore sau intervențiile chirurgicale reconstructive pot necesita luni de recuperare. Reluarea prematură a activităților solicitante poate compromite consolidarea și crește riscul de complicații sau reaccidentare.

Durerea în timpul recuperării și riscurile neglijării programului medical

Durerea este un simptom frecvent după traumatisme sau operații, fiind parte a răspunsului biologic la agresiunea tisulară. Un anumit grad de disconfort este normal în timpul mobilizării articulare și reantrenării musculare, dar durerea ar trebui să scadă progresiv pe măsură ce vindecarea avansează.

Dacă durerea persistă intens, se agravează sau este însoțită de edem, limitare funcțională sau semne inflamatorii locale, este necesară reevaluarea medicală, deoarece pot apărea complicații sau poate fi nevoie de adaptarea protocolului de recuperare.

Absența recuperării medicale poate avea consecințe grave: redoare articulară, limitarea mișcărilor, atrofie musculară, deficit de forță, tulburări de mers și echilibru, durere cronică și prelungirea perioadei de reintegrare socio-profesională. În unele cazuri, deficitul funcțional poate deveni permanent, afectând semnificativ calitatea vieții pacientului.

Recuperarea la domiciliu și dispozitivele medicale recomandate

Recuperarea la domiciliu este posibilă și sigură atunci când exercițiile sunt prescrise și monitorizate de specialiști. Programul trebuie adaptat diagnosticului, stadiului de vindecare și obiectivelor terapeutice. Cele mai bune rezultate se obțin prin combinarea ședințelor de recuperare sub supraveghere cu exercițiile efectuate constant acasă. Respectarea recomandărilor medicale și implicarea pacientului sunt factori cheie pentru succesul recuperării.

În funcție de patologie și de etapa recuperării, pot fi folosite diverse dispozitive medicale: cârje, cadre de mers, bastoane, orteze pentru protecție și stabilizare, aparate de mobilizare pasivă continuă (CPM), benzi elastice, biciclete ergonomice, echipamente pentru reeducarea mersului, sisteme de crioterapie și compresie pentru controlul durerii și edemului.

Indicația și utilizarea acestor dispozitive trebuie stabilite de medic, în funcție de obiectivele terapeutice și particularitățile fiecărui caz.

Secția de Ortopedie a Spitalului Județean Sibiu este recunoscută pentru echipa sa de specialiști care ajută pacienții să revină la o viață activă, după cum arată și acest articol din arhiva Ora de Sibiu.