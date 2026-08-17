Pe scurt: Un brad alb din Gura Siriului, județul Buzău, deține recordul de înălțime în România, atingând 55,5 metri. Descoperă detaliile spectaculoase despre acest arbore monumental.

Cel mai înalt brad din România se află în Munții Buzăului, în zona Gura Siriului, și impresionează prin dimensiunile sale record.

Potrivit Libertatea, arborele are o înălțime de 55,5 metri și o vârstă estimată la peste 300 de ani. Exemplarul aparține speciei brad alb (Abies alba) și este considerat unul dintre cei mai spectaculoși arbori monumentali din țară.

Bradul crește în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Gura Teghii și a rezistat timp de secole condițiilor dificile din zona montană. Datele oficiale arată că trunchiul său are o circumferință de 4,80 metri, măsurată la 1,30 metri de la sol, iar coroana atinge un diametru de 16,60 metri. Aceste dimensiuni îl transformă într-un reper natural al pădurilor din județul Buzău.

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Specialiștii estimează că bradul a trecut prin generații întregi de schimbări ale peisajului și ale condițiilor climatice.

„Cel mai înalt exemplar din România din specia Abies alba este bradul de la Gura Siriului, județul Buzău, cu o înălțime de 55,50 m, al doilea fiind bradul din pădurea virgină de la Șinca (R.P.L.P. Pădurile Șincii) din județul Brașov cu înălțimea de 54,00 m. Cel mai bătrân exemplar este tot din specia Abies alba de pe raza O.S. Gura Râului, județul Sibiu, care are o circumferință de 6,27 m și vârsta de 350 de ani. Bradul de la Buzău are 300 de ani”, se precizează în Catalogul arborilor monumentali din România.

Bradul din Gura Siriului, monitorizat de silvicultori pentru conservare

Arborele se află într-o zonă împădurită din Munții Buzăului, în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Gura Teghii. Silvicultorii monitorizează starea de sănătate a bradului, acesta fiind înregistrat în Catalogul arborilor monumentali din România.

Dimensiunile sale îl transformă într-un simbol al biodiversității și al potențialului pe care îl pot atinge arborii din pădurile montane românești.

Monitorizarea bradului este importantă atât pentru conservarea biodiversității, cât și pentru protejarea unui exemplar cu valoare naturală deosebită. La o înălțime de 55,5 metri, bradul domină pădurea și oferă o imagine spectaculoasă asupra longevității pădurilor din Munții Buzăului.

Dimensiunile sale – 55,50 metri înălțime, 4,80 metri circumferința trunchiului și 16,60 metri diametrul coroanei – îl plasează printre cei mai importanți arbori monumentali din România.

În comparație, cel mai bătrân copac din România se află în județul Brașov, este cunoscut drept „Bătrânul Carpaților” și are o vârstă estimată la peste 900 de ani. De asemenea, Bradul de Crăciun al Brașovului a impresionat recent prin dimensiunile sale, însă recordul de înălțime rămâne la bradul din Gura Siriului.